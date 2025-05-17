США и Китай мирятся – что это значит для Европы

США и Китай взяли «тарифную паузу» в своей торговой войне. Две крупнейшие экономики мира решили не калечить друг друга и вернуться к переговорам. Незадолго до этого США заключили полноценную сделку с Великобританией - не на самых выгодных, но и не на худших условиях для Лондона, пишет DW.
Для ЕС, который договорился о «тарифной паузе» с Вашингтоном еще в апреле, эти события означают одно: Брюссель может позволить себе придерживаться более жесткой линии в переговорах. Несмотря на громкие заявления, Дональд Трамп, похоже, не готов идти до конца.
Почему США взяли паузу в торговой войне с Китаем
90-дневная «тарифная пауза» в торговой войне между США и Китаем выгодна прежде всего американской экономике. Согласно расчетам Кильского института мировой экономики (IfW), инфляционное давление в США ослабнет. В краткосрочной перспективе цены вырастут примерно на 4,3% - это на 1,2 процентного пункта ниже, чем в сценарии сохранения запретительных пошлин. До этого США в несколько раундов довели пошлины на китайский импорт до 145%, Китай довел свои до 125%. Такие пошлины фактически означают прекращение торговли.
«В ближайшие недели мы ожидаем массового притока грузов в порты - из-за высоких тарифов и неопределенности поставки долго откладывались, - говорит Хендрик Малков, исследователь группы торговой политики из IfW. - Тем не менее, пошлины остаются значительно выше уровня, который был до президентства Дональда Трампа (во время »тарифной паузы« будут действовать американские пошлины в размере 10%, - Ред.), и пока неясно, что произойдет, когда 90-дневная пауза завершится».
Эксперты IfW ожидают также, что экономический спад в США окажется менее выраженным. Если раньше ущерб американской экономике оценивался в 1,6% ВВП, то теперь - в 1,3%.
Что торговая пауза США и Китая значит для ЕС
На экономику ЕС передышка в американо-китайской торговой войне непосредственно повлияет не так сильно, считают в IfW. Стороны решили сделать паузу до того, как Китай начал массово перенаправлять невостребованные объемы своего экспорта на европейский рынок. «В то же время неопределенность сохраняется, и европейский бизнес должен быть готовым к возможным потрясениям в будущем», - предупреждает Хендрик Малков из IfW.
Однако для Европы важен и сам факт того, что администрация Дональда Трампа, вопреки угрозам, оказалась не готова к радикальной эскалации. Это знак: если Вашингтон сталкивается с сопротивлением и рисками для своей экономики, он соглашается на уступки.
У ЕС и США тоже действует временное тарифное перемирие - оно началось 9 апреля 2025 года и рассчитано на те же 90 дней. В оставшееся время Брюссель может занять более жесткую позицию в переговорах, чем, возможно, планировал изначально. Тем более что в торговой войне больше рискуют США. По оценке экспертов IfW, в случае эскалации потери для экономики ЕС составят около 0,2% ВВП, для Германии - 0,3%.
«ЕС должен воспользоваться паузой, чтобы спозиционировать себя как открытого и надежного партнера в мировой торговле, - говорит Джулиан Хинц, директор по исследованиям торговой политики в IfW. - Только так получится избежать дальнейшей эскалации и экономической изоляции».
Как продвигаются переговоры между США и ЕС
О том, что США готовы договариваться, свидетельствует письмо, которое Белый дом направил Европейской комиссии. Как сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов, в нем обсуждаются возможные уступки, включая смягчение отдельных регуляторных требований и совместные меры по сдерживанию товарной экспансии Китая. По данным Politico, в мае ЕС первым передал США список уступок, на которые он готов пойти. Письмо, которое Европейская комиссия получила сейчас, стало ответом Вашингтона на эти предложения.
По данным Bloomberg, ЕС, помимо снижения пошлин и устранения других барьеров, готов пообещать увеличить инвестиции в США и расширить закупки отдельных американских товаров. В частности, речь идет о сжиженном природном газе и полупроводниках.
Публичная риторика Брюсселя мягче не становится. Ранее ЕС согласовал пошлины на несколько тысяч американских товаров, включая автомобили, медицинское оборудование, отдельные виды сельскохозяйственной продукции - всего на сумму 95 млрд евро. Это зеркальный ответ на уже введенные США «базовые тарифы» в 10%, а также 25-процентные пошлины на автомобили и металлы.
Если до начала июля сторонам не удастся договориться, Вашингтон намерен повысить свои тарифы до 20% - чтобы, как утверждает Трамп, «уравнять» торговый дисбаланс с ЕС. Как ранее писала DW, это утверждение - манипуляция. ЕС действительно экспортирует в США значительно больше товаров, чем импортирует, но по услугам ситуация обратная. Если учитывать и товары, и услуги, то при общем торговом обороте в 1,3 трлн евро профицит ЕС составляет лишь около 50 млрд.
О чем США и ЕС могут (и не могут) договориться
Задача-максимум для ЕС - добиться беспошлинной торговли с США. Об этом говорится в официальном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: «Пошлины - это по сути налоги, которые вредят бизнесу и потребителям. Именно поэтому я последовательно выступаю за соглашение о нулевых пошлинах». Отстаивать эту идею в личном общении с Дональдом Трампом в Вашингтон ездила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Старший исследователь Института мировой экономики Петерсона Алан Волфф предлагает мысленный эксперимент. Допустим, Белый дом сочтет предложение ЕС о полной отмене пошлин слишком радикальным - так, скорее всего, и произойдет, иначе Дональду Трампу пришлось бы отказаться от заявлений о «несправедливой» торговле. Но можно было бы договориться об освобождении от пошлин отдельных товаров - например, автомобилей. Такой вариант выгоден США: пошлина ЕС на американские автомобили составляет 10%, тогда как американская на европейские - всего 2,5%.
Но может ли президент заключить такую сделку? - задается вопросом Волфф. И сам же отвечает: нет. У президента США нет полномочий снижать пошлины, которые уже действуют, без участия Конгресса. Такие полномочия предоставлялись в прошлом, но последний мандат истек в 2021 году. Сейчас для заключения полноценной сделки президенту придется либо заранее заручиться поддержкой Конгресса, либо добиться ратификации Конгрессом уже подписанного соглашения. Наличие в Конгрессе различных групп интересов делают оба эти варианта сложными, предупреждает исследователь. Есть и другой путь - не снижать или отменять пошлины, а лишь приостановить их действие. Но в этом случае их уместно будет сравнить с чеховским ружьем, которое в первом акте может спокойно висеть на стене, но позднее неожиданно выстрелить.
Таким образом, высока вероятность того, что США будут стремиться предложить ЕС те же условия, на которые уже согласилась Великобритания: десятипроцентные пошлины на все и, возможно, дополнительные отраслевые. Согласится ли Европа? Ждать ответа осталось недолго. Пока лидеры ЕС демонстрируют стойкость. Так, министр по вопросам развития и внешней торговли Швеции Бенжамин Доуса заявил: «Если такая же сделка будет предложена Европе, США могут ожидать ответных мер с нашей стороны. Такой вариант нас не устроит».