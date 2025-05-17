США и Китай мирятся – что это значит для Европы

На экономику ЕС передышка в американо-китайской торговой войне непосредственно повлияет не так сильно, считают в IfW. Стороны решили сделать паузу до того, как Китай начал массово перенаправлять невостребованные объемы своего экспорта на европейский рынок. «В то же время неопределенность сохраняется, и европейский бизнес должен быть готовым к возможным потрясениям в будущем», - предупреждает Хендрик Малков из IfW.

Однако для Европы важен и сам факт того, что администрация Дональда Трампа, вопреки угрозам, оказалась не готова к радикальной эскалации. Это знак: если Вашингтон сталкивается с сопротивлением и рисками для своей экономики, он соглашается на уступки.

У ЕС и США тоже действует временное тарифное перемирие - оно началось 9 апреля 2025 года и рассчитано на те же 90 дней. В оставшееся время Брюссель может занять более жесткую позицию в переговорах, чем, возможно, планировал изначально. Тем более что в торговой войне больше рискуют США. По оценке экспертов IfW, в случае эскалации потери для экономики ЕС составят около 0,2% ВВП, для Германии - 0,3%.

«ЕС должен воспользоваться паузой, чтобы спозиционировать себя как открытого и надежного партнера в мировой торговле, - говорит Джулиан Хинц, директор по исследованиям торговой политики в IfW. - Только так получится избежать дальнейшей эскалации и экономической изоляции».

Как продвигаются переговоры между США и ЕС