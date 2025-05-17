Основной сигнал тревоги на рынке новостроек уходит в прошлое

С 2022 года остаток новых, но непроданных квартир начал стремительно расти. Три года назад на весь Таллинн и Харьюмаа насчитывалось менее 100 готовых к заселению новых квартир, к февралю 2025 года - уже 1126.

«Такая ситуация опасна - это как валюта чужой страны: номинально она ценна, но прежде чем ею воспользоваться, нужно провести обмен. По нашим оценкам, в бетон было "законсервировано" около 250 миллионов евро, за которые продолжали платить проценты и коммунальные расходы. Вопрос был не в том, произойдет ли кризис, а когда. Это могло вызвать цепную реакцию и повлиять на весь рынок жилья», - объяснил Сооман.

«Особую тревогу вызывают именно готовые квартиры, которые не удается продать - в отличие от строящихся, они уже создают прямые расходы и бизнес-риски», - подчеркнул он.

«Но за последние два месяца тенденция резко изменилась - застройщики снизили цены или предложили дополнительные бонусы, банки предложили отличные условия кредитования для объектов с энергомаркировкой "А", и из 1126 квартир осталось уже 946. Это все еще много, но 16% снижения за такой короткий срок подтверждает: тенденция положительная, давление на застройщиков быстро уменьшается», - пояснил он.