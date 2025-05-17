Галерея: в Нарве cостоялось открытие нового завода

15 мая 2025 года состоялось открытие второго завода Fortaco Estonia. Новый производственный комплекс расположен в индустриальном парке Кадастику в Нарве. С открытием нового корпуса производственная площадь увеличится с существующих 35 000 до 8 000 квадратных метров. Общая площадь территории завода теперь составляет около 100 000 квадратных метров.
Это подтверждает статус Fortaco как одного из крупнейших партнеров в области изготовления стальных компонентов в Европе.
Fortaco Estonia - один из крупнейших работодателей в городе, на предприятии по трудовому договору работают 420 человек. Новый завод создаст рабочие места еще для сорока - пятидесяти сотрудников.
«Благодаря новым технологиям мы еще больше укрепляем наши конкурентные позиции, эффективно удовлетворяем потребности как существующих, так и новых клиентов, одновременно оптимизируя процессы для повышения точности и производительности. Мы с уверенностью движемся вперед, делая ставку на устойчивый рост, инновации и командную работу», - говорит Лариса Шабунова, исполнительный директор завода Fortaco Estonia.
Завод «Нарва-2» предлагает конкурентоспособные решения и высокий уровень качества операционных процессов благодаря передовой производственной линии, современному оборудованию для предварительной обработки, сварочным роботам и ЧПУ-станкам, которые существенно увеличивают производственные мощности и обеспечивают ещё более высокое качество продукции. С установленным новым оборудованием завод представляет собой предприятие полного цикла - от обработки сырья до покраски и сборки - что значительно повышает общую эффективность производства.
Среди нового оборудования - прогрессивные станки с магнитными столами, позволяющими быстро менять заготовки, два гибочных пресса мощностью 600 тонн для высокоточного профилирования, новые сварочные роботы с лазерным управлением для максимальной точности сварки, а также крупный обрабатывающий центр, работающий как единое целое или как две независимые машины, что дает гибкость при выполнении различных задач.
Производственные мощности Fortaco Group включают 12 заводов, находящихся в разных странах Центральной и Восточной Европы, предоставляющие услуги крупнейшим мировым производителям оригинального оборудования (OEM), включая проектирование, инженерные решения и послепродажное обслуживание.