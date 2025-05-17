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Угроза в Балтийском море: министры иностранных дел решили всерьез заняться теневым флотом

Перевод: София Солдатенко
Министр иностранных дел Цахкна встретился в Вихула также с министром по европейским делам Германии Гюнтером Крихбаумом.
Министр иностранных дел Цахкна встретился в Вихула также с министром по европейским делам Германии Гюнтером Крихбаумом. Фото: Välisministeerium

В четверг и пятницу в Вихула состоялась встреча министров иностранных дел стран Совета государств Балтийского моря, на которой обсуждались вопросы безопасности региона и Балтийского моря. В ходе встречи также был согласован план, что будут далее делать с теневым флотом.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна на пресс-конференции по итогам двухдневных обсуждений заявил, что одной из тем стало обсуждение формата Совета государств Балтийского моря и его будущего. Доклад по этой теме в Вихула представили бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Документ носит рекомендательный характер и предлагает, как странам следует использовать формат совета в будущем.

В целом доклад подчеркивает, что совет должен более активно заниматься вопросами безопасности, поскольку действия России часто охватывают те сферы, которые не подпадают под статьи 4 и 5 Устава НАТО - например, атаки на инфраструктуру и деятельность теневого флота.

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