Угроза в Балтийском море: министры иностранных дел решили всерьез заняться теневым флотом

Министр иностранных дел Маргус Цахкна на пресс-конференции по итогам двухдневных обсуждений заявил, что одной из тем стало обсуждение формата Совета государств Балтийского моря и его будущего. Доклад по этой теме в Вихула представили бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Документ носит рекомендательный характер и предлагает, как странам следует использовать формат совета в будущем.