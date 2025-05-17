ЛИЦО НЕДЕЛИ Томми Кэш – лакмусовая бумажка нашего общества

Но если Томми Кэш – как espresso macchiato, эспрессо с каплей молока, то сама песня «Espresso Macchiato» - чистый эспрессо: концентрированный, крепкий и не для всех, напиток на пару глотков, наслаждение от которого мгновенно и мимолетно, зато послевкусие - яркое. «Espresso Macchiato» - это концентрат присутствия Томми и острая, свежая квинтэссенция его творчества.

Томми остался верен своей природе, смешивая глянцевый западный поп с восточноевропейской иронией, которая наверняка кажется южанам чем-то экзотическим

По своей сути «Евровидение» - точная противоположность того, что олицетворяет Томми Кэш: это развлечение глобальных масс. Видимость либеральности здесь сочетается с жесткой формализованностью конкурса, где большинство песен подчинено определенному стандарту. «Espresso Macchiato» Томми Кэша вторгся в эту структуру как эстетический сбой: он не предлагает зрителю песню, которую легко полюбить, просто понять или по которой просто делать выводы, а бросает вызов. Это нечто выходящее за пределы лозунгов и девизов, параллельно иронизируя над всем этим.

Можно только гадать, почему «Espresso Macchiato» тронул и эстонцев, и европейцев. В этом вина ли ритм и рифмы, гламурная небрежность и сюрреалистичная честность, каждое слово которой напоминает нам о том, кем мы не хотим быть? Или дело в том, что Томми Кэш остался верен себе, смешивая западный глянец с восточноевропейским сарказмом, что для южан, безусловно, выглядит экзотикой?

Но это, возможно, и не так уж важно. Главное - даже если «Espresso Macchiato» Томми Кэша напрямую не говорит об Эстонии, он все же формирует определенный образ страны. Это может быть уже не просто тихая балтийская республика, а культурно разнообразная, глобализованная, сформированная «тигриным прыжком» и современным миром, ироничная и активная страна-ориентир. Или, напротив, Эстония, которую продолжает определять разлом между богатыми и бедными, образованными и нет, даже между здоровыми и больными. Или страна, где на одном поле встречаются сдержанность и надежда на будущее с громким нигилизмом и мраком, отнимающим любое желание двигаться вперед. То, что Кэш представляет на сцене «Евровидения», - это в любом случае и есть наша Эстония.