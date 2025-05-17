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Профсоюзы раскритиковали план правительства: это приведет к снижению зарплат

Перевод: София Солдатенко
Иностранные рабочие в Эстонии. Фото иллюстративное.
Иностранные рабочие в Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig / Sakala / Postimees

План правительства по многократному увеличению числа иностранной рабочей силы в Эстонии, по мнению профсоюзов, будет способствовать ситуации, при которой предприятия будут предпочитать нанимать иностранную рабочую силу, готовую работать за более низкую зарплату и в худших условиях, пишет ERR.

Если раньше по миграционной квоте в Эстонию допускалось до 1300 работников из третьих стран в год, то теперь планируется увеличить это число до 3600. Кроме того, если раньше работодатели были обязаны платить иностранным рабочим не менее 1,5-кратной средней зарплаты по Эстонии, то теперь рассматривается возможность устанавливать оплату труда на основе среднего секторального уровня, который в некоторых отраслях значительно ниже.

Руководитель Центрального союза профсоюзов Кайа Васк заявила, что таким образом государство фактически стремится закрепить за Эстонией имидж страны дешевой рабочей силы.

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