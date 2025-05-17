Профсоюзы раскритиковали план правительства: это приведет к снижению зарплат

Если раньше по миграционной квоте в Эстонию допускалось до 1300 работников из третьих стран в год, то теперь планируется увеличить это число до 3600. Кроме того, если раньше работодатели были обязаны платить иностранным рабочим не менее 1,5-кратной средней зарплаты по Эстонии, то теперь рассматривается возможность устанавливать оплату труда на основе среднего секторального уровня, который в некоторых отраслях значительно ниже.