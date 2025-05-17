Глава МИД Эстонии: у сексуальных меньшинств должны быть одинаковые со всеми права

В субботу, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, и, по словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, этот день напоминает нам, что, хотя равноправие в браке действует в Эстонии уже два года, необходимо продолжать работать над тем, чтобы положить конец дискриминации и преследованиям по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации человека. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.
«Радужный флаг, поднятый на главном здании Министерства иностранных дел и наших зарубежных представительств, символизирует четкий принцип: никто не должен подвергаться дискриминации, отчуждению, преследованиям или насилию по причине своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности», - подчеркнул министр иностранных дел Цахкна.
«Продвижение и защита прав сообщества ЛГБТК+, включая свободу выражения, объединений и собраний, как внутри страны, так и на международной арене, является важной частью внешней политики Эстонии. Право на любовь и самовыражение должно быть гарантировано для всех людей», - сказал он.
Эстония является одним из основателей Коалиции равных прав - коалиции из 45 государств-членов, созданной в 2016 году и возглавляемой в настоящее время Испанией и Колумбией, которая занимается правами ЛГБТК+ людей. Министерство иностранных дел с 2024 года также является частью Сети работодателей, уважающих многообразие.