Глава МИД Эстонии: у сексуальных меньшинств должны быть одинаковые со всеми права

В субботу, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, и, по словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, этот день напоминает нам, что, хотя равноправие в браке действует в Эстонии уже два года, необходимо продолжать работать над тем, чтобы положить конец дискриминации и преследованиям по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации человека. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.