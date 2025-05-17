Кикас добавила, что если деятельность компании носит сезонный характер и более высокая зарплата выплачивается в высокий сезон, банк рассмотрит несколько лет деятельности компании и попытается найти среднюю рентабельность, а не только за последние четыре месяца.

Однако она отметила, что если компания несет убытки несколько лет подряд и ее собственный капитал начинает уходить в минус, это может быть признаком того, что заработная плата в компании может быть не очень устойчивой.

Длительность работы компании также является важным фактором при получении кредита: «Компания должна быть в бизнесе не менее двух лет, чтобы банк мог оценить устойчивость её деятельности».

В то же время Кикас отметила, что если бизнес был прекращен из-за того, что предприниматель перевел свою деятельность из одной компании в другую, банк захочет понять причину такого перехода. Кроме того, важным моментом является рынок, на котором работает компания.

Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor также отметила, что следует проявлять осторожность, если оборот компании снижался в течение длительного периода времени, а рентабельность не является стабильной. Однако это не означает автоматического отрицательного решения, поскольку каждый случай индивидуален, и если у компании есть реалистичный план по выходу из сложной ситуации, решение может быть найдено.