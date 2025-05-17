Если самозанятый человек, хочет воспользоваться для покупки недвижимости жилищным кредитом, банк будет оценивать не только его платежное поведение, но и финансовое положение компании. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас объясняет, что необходимо учитывать предпринимателю, желающему взять кредит на покупку жилья.
«Если предприниматель хочет взять кредит на покупку жилья, он играет две роли и имеет два бэкграунда - он одновременно является и частным лицом, и предпринимателем. При принятии решения банк должен учитывать оба фактора и смотреть на общую картину. Стоит иметь в виду, что если кредитная история заемщика как частного лица безупречна, но у компании есть долги по налогам, то это также повлияет на оценку кредитоспособности», - говорит Кикас.
Она отметила, что даже однодневная налоговая задолженность может повлиять на окончательное решение. Это можно оправдать в разговоре с банком, но повторные или более крупные долги могут затруднить получение кредита для бизнеса. Поэтому стоит быть корректным как в личных, так и в деловых финансах.
«Если с платежным поведением все в порядке, мы смотрим на регулярность и устойчивость доходов компании - это может быть вознаграждение или зарплата директора. Дивиденды учитываются, но их выплата, как правило, нерегулярна, поэтому мы учитываем их частично», - пояснила руководитель сферы жилищных кредитов Luminor.
Кроме того, важно, чтобы выплаты заработной платы были последовательными. «Если предприниматель не платил себе высокую зарплату, но вдруг начал это делать прямо перед обращением за кредитом, это может вызвать вопросы. Важно, чтобы выплачиваемая зарплата соответствовала профилю компании и была устойчивой, поскольку это важно и с точки зрения предпринимателя», - сказала она.
Кикас добавила, что если деятельность компании носит сезонный характер и более высокая зарплата выплачивается в высокий сезон, банк рассмотрит несколько лет деятельности компании и попытается найти среднюю рентабельность, а не только за последние четыре месяца.
Однако она отметила, что если компания несет убытки несколько лет подряд и ее собственный капитал начинает уходить в минус, это может быть признаком того, что заработная плата в компании может быть не очень устойчивой.
Длительность работы компании также является важным фактором при получении кредита: «Компания должна быть в бизнесе не менее двух лет, чтобы банк мог оценить устойчивость её деятельности».
В то же время Кикас отметила, что если бизнес был прекращен из-за того, что предприниматель перевел свою деятельность из одной компании в другую, банк захочет понять причину такого перехода. Кроме того, важным моментом является рынок, на котором работает компания.
Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor также отметила, что следует проявлять осторожность, если оборот компании снижался в течение длительного периода времени, а рентабельность не является стабильной. Однако это не означает автоматического отрицательного решения, поскольку каждый случай индивидуален, и если у компании есть реалистичный план по выходу из сложной ситуации, решение может быть найдено.
Подводя итог, стоит помнить, что ходатайствовать о получении жилищного кредита в качестве предпринимателя - это нормально, и вполне возможно, и означает лишь несколько более сложный процесс оценки. Если личные и деловые финансы в порядке, а доходы прозрачны и стабильны, то у вас есть прочная основа для покупки дома своей мечты.