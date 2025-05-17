В Пыхья-Таллинне открыты мемориальные доски в честь двух деятелей культуры

В Пыхья-Таллинне по адресу Уус-Каламая, 1 установили мемориальные доски в честь тележурналиста Харди Тийдуса и сопрано Клаудии Тийдус.
В Пыхья-Таллинне по адресу Уус-Каламая, 1 установили мемориальные доски в честь тележурналиста Харди Тийдуса и сопрано Клаудии Тийдус.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур (Ээсти 200), мемориальные доски - это один из способов отметить вклад Харди и Клаудии Тийдус в историю культуры Эстонии.
«Супружеская пара видных деятелей прожила часть своей жизни на улице Уус-Каламая. Теперь прохожие могут прочитать о плодах их жизненного пути и следе, который они оставили в местной культурной и общественной жизни», - сказала старейшина района.
Клаудия Тийдус (1917–1996) - сопрано и музыкальный педагог - в 1950 - 1963 годах была солисткой в Государственном оперном театре Эстонии. Она исполняла партии в ряде признанных опер, а после завершения сценической карьеры активно занималась преподаванием музыки.
Харди Тиийдус (1918–1999) был эстонским тележурналистом, историком и переводчиком. С 1956 по 1978 год он работал на Эстонском телевидении, в том числе вел историческую телепередачу «Старое серебро». Тийдус был также известен как активный участник интеллектуальных игр, организатор культурных мероприятий и переводчик около пятидесяти книг.
Установка памятных табличек является инициативой местных жителей. Идею предложила Анн Микивер, чьи родители общались с эстонской культурной элитой довоенной республики. Благодаря этому Анн помнит, по каким адресам жили некоторые известные актеры, музыканты и политические деятели. На основе составленного Анн списка районная управа вместе с музеем Каламая планирует каждый год устанавливать минимум одну новую табличку.
В ноябре прошлого года по адресу Суур-Патарей, 18 была открыта табличка в честь Йохана Питки. Управа Пыхья-Таллинна и Музей Каламая открыты к предложениям, где еще в Пыхья-Таллинне можно установить мемориальные доски в честь выдающихся деятелей.
Мемориальные таблички установлены при сотрудничестве управы Пыхья-Таллинна, музея Каламая, Департамента охраны памятников старины и жителей дома.
Доска была открыта в рамках Дней Каламая. Дни Каламая проходят 17–18 мая. Программа фестиваля находится ЗДЕСЬ.