В Пыхья-Таллинне открыты мемориальные доски в честь двух деятелей культуры

В Пыхья-Таллинне по адресу Уус-Каламая, 1 установили мемориальные доски в честь тележурналиста Харди Тийдуса и сопрано Клаудии Тийдус.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур (Ээсти 200), мемориальные доски - это один из способов отметить вклад Харди и Клаудии Тийдус в историю культуры Эстонии.

«Супружеская пара видных деятелей прожила часть своей жизни на улице Уус-Каламая. Теперь прохожие могут прочитать о плодах их жизненного пути и следе, который они оставили в местной культурной и общественной жизни», - сказала старейшина района.

Клаудия Тийдус (1917–1996) - сопрано и музыкальный педагог - в 1950 - 1963 годах была солисткой в Государственном оперном театре Эстонии. Она исполняла партии в ряде признанных опер, а после завершения сценической карьеры активно занималась преподаванием музыки.

Харди Тиийдус (1918–1999) был эстонским тележурналистом, историком и переводчиком. С 1956 по 1978 год он работал на Эстонском телевидении, в том числе вел историческую телепередачу «Старое серебро». Тийдус был также известен как активный участник интеллектуальных игр, организатор культурных мероприятий и переводчик около пятидесяти книг.