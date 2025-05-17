Израиль начал крупное наступление в Газе

Израильские военные объявили о начале масштабного наступления с целью разгрома ХАМАС и освобождения оставшихся заложников в секторе Газа.
По сообщению Армии обороны Израиля, в рамках операции «Колесницы Гидеона» войскам поставлена задача занять все стратегические районы сектора.
Чиновники гражданской обороны и министерства здравоохранения, подконтрольные ХАМАС, говорят, что с четверга в результате израильских атак в Газе погибли около 250 человек.
Израиль ввел блокаду Газы в марте после нарушения двухмесячного перемирия. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в секторе Газа многие люди голодают.
Израильские военные называют операцию «Колесницами Гидеона» только в своём аккаунте соцсети Х на иврите, в англоязычном аккаунте это кодовое название не используется.
Военные заявляют, что не прекратят операцию «до тех пор, пока ХАМАС не перестанет быть угрозой, а все наши заложники не вернутся домой», и что они «нанесли удары по более чем 150 террористическим целям по всему сектору Газа» за минувшие 24 часа.
Израиль усилил бомбардировки и нарастил численность бронетехники вдоль границы, несмотря на растущее международное давление с требованием возобновления переговоров о прекращении огня и снятия блокады. Начало операции, по-видимому, свидетельствует о том, что все усилия по мирному урегулированию провалились.
По информации издания Times of Israel, операция «Колесницы Гидеона» позволит Армии обороны Израиля занять территорию Газы, переселить мирных жителей на юг сектора, атаковать ХАМАС и помешать ему взять под контроль поставки гуманитарной помощи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале мая заявил, что Израиль готовит «интенсивное вторжение в Газу» для захвата и удержания территории.
Правительство Израиля обещало, что операция не начнется, пока Трамп не завершит турне по Ближнему Востоку. Президент США покинул регион в пятницу.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил, что недавняя эскалация со стороны Израиля может считаться нарушением международного права.
«Этот шквал бомб, заставляющий людей уезжать из-за угрозы сильных атак, методичного разрушения целых кварталов и отказа в гуманитарной помощи, показывает, что существует стремление к демографическим изменениям в Газе, что противоречит международному праву и равносильно этнической чистке», - сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США обеспокоены сложившейся ситуацией.
Британский хирург Виктория Роуз, работающая в больнице Насера в Хан-Юнисе, рассказала программе Today на BBC Radio 4, что ее команда истощена, а пациенты потеряли много веса.
«Дети очень худые, - сказала она. - У нас много детей, у которых выпали зубы».
«У многих из них довольно серьезные ожоги. При таком сильном недоедании они гораздо более подвержены инфекциям и у них гораздо меньше шансов на выздоровление», - говорит британский врач.
По оценкам ООН, население Газы находится под критической угрозой голода.
Правительство Израиля неоднократно отвергало утверждения о нехватке продовольствия в Газе.
Израиль начал военную кампанию против движения ХАМАС в ответ на нападение группировки 7 октября 2023 года, в ходе которого погибли около 1200 человек и 251 человек был похищен. ХАМАС по-прежнему удерживает 57 заложников.