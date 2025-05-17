Израиль начал крупное наступление в Газе

По сообщению Армии обороны Израиля, в рамках операции «Колесницы Гидеона» войскам поставлена задача занять все стратегические районы сектора.

Чиновники гражданской обороны и министерства здравоохранения, подконтрольные ХАМАС, говорят, что с четверга в результате израильских атак в Газе погибли около 250 человек.

Израиль ввел блокаду Газы в марте после нарушения двухмесячного перемирия. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в секторе Газа многие люди голодают.

Израильские военные называют операцию «Колесницами Гидеона» только в своём аккаунте соцсети Х на иврите, в англоязычном аккаунте это кодовое название не используется.

Военные заявляют, что не прекратят операцию «до тех пор, пока ХАМАС не перестанет быть угрозой, а все наши заложники не вернутся домой», и что они «нанесли удары по более чем 150 террористическим целям по всему сектору Газа» за минувшие 24 часа.

Израиль усилил бомбардировки и нарастил численность бронетехники вдоль границы, несмотря на растущее международное давление с требованием возобновления переговоров о прекращении огня и снятия блокады. Начало операции, по-видимому, свидетельствует о том, что все усилия по мирному урегулированию провалились.