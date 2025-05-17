ФОТО Грузовик снес дорожные знаки

Во второй половине дня в пятницу, 16 мая, в Пярну на Рижском шоссе грузовик задел дорожный знак так, что повредил несущую конструкцию над дорогой, и движение на этом участке дороги было временно перекрыто.
По данным полиции, инцидент произошел около 14:30 на перекрестке Рижского шоссе и Лийви-теэ. Дорожный знак зацепился за прицеп грузовика Volvo.
Движение в сторону Риги было временно перекрыто и шло по встречной полосе.
На месте происшествия работали спасатели и полиция пока опасность не была устранена, и движение восстановлено. Никто не пострадал.