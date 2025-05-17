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ФОТО Грузовик снес дорожные знаки

Редактор: rus.postimees.ee

Во второй половине дня в пятницу, 16 мая, в Пярну на Рижском шоссе грузовик задел дорожный знак так, что повредил несущую конструкцию над дорогой, и движение на этом участке дороги было временно перекрыто.

По данным полиции, инцидент произошел около 14:30 на перекрестке Рижского шоссе и Лийви-теэ. Дорожный знак зацепился за прицеп грузовика Volvo.

Движение в сторону Риги было временно перекрыто и шло по встречной полосе.

На месте происшествия работали спасатели и полиция пока опасность не была устранена, и движение восстановлено. Никто не пострадал.

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