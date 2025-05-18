Видео Директор рекламного агентства: если тебя хейтят – это здорово

«Если тебя хейтят - это здорово. Буквально недавно я смотрела фильм про Пушкина - "Пророк". Меня зацепил один момент - когда молодой Пушкин в ссылке начинает встречаться с замужней женщиной и он пытается выстроить свою карьеру поэта. Она ему подсказывает, что ты должен провоцировать в обществе какие-то эмоции. И если это будут сплетни, что ты встречаешься с замужними женщинами - это хорошо, потому что сейчас тебе это нужно. Другой вопрос - хочешь ли ты выстраивать всю свою репутацию на хейте и на негативных эмоциях. Я думаю, что к негативным комментариям нужно проще относиться и понимать, что ты делаешь. Если я несу и хочу представить определенную ценность и определенную философию и эта философия сейчас вызывает негатив у кого-то, то это их право, я все равно достучусь до тех людей, кто меня поймет. Мой электорат или моя аудитория - рано или поздно мы друг друга найдем, а все, кто хейтит - я их просто забуду», - сказала Ольга Пересильд.