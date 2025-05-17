Райнер Сакс Ультиматум России носит ритуальный характер

Встреча делегаций России и Украины состоялась, и, как и следовало ожидать, российская сторона, не имеющая, по сути, никаких полномочий, кроме выдвижения ультиматумов, именно это и сделала, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Хотя узнать все детали встречи невозможно, по сообщениям СМИ можно судить, что главное требование России – полная передача ей четырех украинских территорий и официальное признание Крыма частью России. Все остальное сейчас менее значимо, хотя и не теряет значения для окончательного решения. Безусловно, отвечать придется на все российские требования.
Россия абсолютно осознанно озвучила условия, выполнение которых не рассматривает всерьез. По данным источника The Economist, глава российской делегации угрожал вести войну столько, сколько потребуется, а также оккупировать территории Харьковской и Сумской областей.
В то же время делегации обсудили некоторые технические вопросы, в том числе обмен пленными. Руководитель российской делегации подтвердил, что в ближайшие дни намечается крупный обмен. Россия, вероятно, считает, что согласие на обмен должно сделать реакцию Украины на переговоры в Стамбуле менее жесткой.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позже заявил, что делегации России и Украины выразили готовность начать мирные переговоры.
Глава российской делегации, назначенной президентом России, заявил, что доволен ходом переговоров, и добавил, что обе стороны пообещали подробно изложить условия достижения перемирия. По словам российских участников, украинская сторона просила о прямых переговорах лидеров стран. У российской делегации, вероятно, не было таких полномочий, но возможность полностью исключена не была.
Согласие России на обмен пленными, по их мнению, должно стать фактором, влияющим на позицию Украины на переговорах в Стамбуле.
После встречи главы правительств Украины, Великобритании, Франции, Германии, Польши и США обсудили ситуацию по телефону, однако содержание разговора не было опубликовано.
Российский ультиматум носил ритуальный характер и был ей необходим в текущей ситуации. Это не означает, что Россия полностью исключает обсуждение выдвинутых пунктов или новых тем. Главное сейчас – чтобы следующий раунд переговоров не дал России возможности продолжать тактику ультиматумов. Москва делает ставку на переменчивые настроения в США и стремится добиться прекращения поставок оружия Украине.
Действия российской делегации в Стамбуле также показали, что Москва пытается не допустить затягивания переговоров на неопределенный срок и на первом этапе не озвучивает подобные угрозы открыто.
Россия смогла выстроить свои действия так, что президент США Дональд Трамп ухватился за возможность отказаться от давления на Москву. Наивные импровизированные заявления Трампа в последние два дня свидетельствуют, что он все еще верит: личные переговоры позволят договориться о прекращении агрессии России против Украины, а новых обвинений в адрес Москвы он по возможности избегает.
Обстановка на фронте
На фронте активность российской армии осталась прежней, и основные направления наступления не изменились. Подтверждено, что украинская армия потеряла третий самолет F-16, вероятно, во время отражения атаки российского дрона, а не из-за работы систем ПВО.
На направлениях Курска, Сум и Белгорода российские войска вели боевые действия средней активности, но оттеснить украинские подразделения с территории РФ не смогли.
Под Харьковом позиционные бои продолжаются на северной окраине города Волчанск, а также в нескольких населенных пунктах на приграничье.
В районе Купянска активность российской армии остается низкой, крупных атак не проводится.
На Лиманском направлении сохраняются резервы для возможных атак, но пока ничего не меняется.
В районе Северска идут безуспешные бои у села Белогоровка.
В направлении Часова Яра вчера активность российской стороны снизилась, вчера активность российской стороны снизилась, в Торецке вновь активизировались атаки. Украинская армия способна проводить мощные контрнаступления, и многие позиции периодически переходят из рук в руки – в целом ситуация принципиально не изменилась.
В районе Покровска вчера несколько возросло число атак со стороны российской армии, однако и тут украинским подразделениям удается организовать оборону и переходить в ответные атаки. Лишь в отдельных точках российские войска смогли улучшить свои позиции, но кое-где, наоборот, были вынуждены отступить.
Аналогичная ситуация к юго-западу от Донецка, где российская армия стремится выйти к территории Днепропетровской области Украины.
На южном фронте имели место редкие атаки в сторону Орехова. В остальном действия российских войск ограничивались огневыми налетами авиации и артиллерии.
Российская армия не поддержала переговоры в Стамбуле масштабными наступлениями или авиаударами. Отказ от ракетных ударов мог быть связан и с желанием избежать эмоциональной реакции президента США.
Основные боевые задачи на фронте выполняют небольшие группы пехоты, лишь иногда в наступлениях участвуют крупные танковые подразделения, но чаще бронетехника используется отдельными машинами.
В течение 2025 года основные направления атак не изменились. В целом можно сказать, что серьезные наступательные действия происходят только в районе Покровска и в более широком смысле на юге Донбасса. На других участках фронта стороны лишь создают предпосылки для дальнейших наступлений или сдерживают силы противника.