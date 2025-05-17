Райнер Сакс Ультиматум России носит ритуальный характер

После встречи главы правительств Украины, Великобритании, Франции, Германии, Польши и США обсудили ситуацию по телефону, однако содержание разговора не было опубликовано.

Российский ультиматум носил ритуальный характер и был ей необходим в текущей ситуации. Это не означает, что Россия полностью исключает обсуждение выдвинутых пунктов или новых тем. Главное сейчас – чтобы следующий раунд переговоров не дал России возможности продолжать тактику ультиматумов. Москва делает ставку на переменчивые настроения в США и стремится добиться прекращения поставок оружия Украине.

Действия российской делегации в Стамбуле также показали, что Москва пытается не допустить затягивания переговоров на неопределенный срок и на первом этапе не озвучивает подобные угрозы открыто.

Россия смогла выстроить свои действия так, что президент США Дональд Трамп ухватился за возможность отказаться от давления на Москву. Наивные импровизированные заявления Трампа в последние два дня свидетельствуют, что он все еще верит: личные переговоры позволят договориться о прекращении агрессии России против Украины, а новых обвинений в адрес Москвы он по возможности избегает.

Обстановка на фронте

На фронте активность российской армии осталась прежней, и основные направления наступления не изменились. Подтверждено, что украинская армия потеряла третий самолет F-16, вероятно, во время отражения атаки российского дрона, а не из-за работы систем ПВО.