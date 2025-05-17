Какой кофе на самом деле предпочитают эстонцы?

Горячий кофе на вынос - это то, от чего эстонцы не хотят отказываться. Об этом свидетельствует статистика продаж кофейных напитков автозаправочной сети Olerex, которая, по словам специалиста по продвижению продаж компании Кайсы Коост, стабильно растет.

Если посмотреть на продажи кофе за первые четыре месяца года, можно уверенно сказать две вещи: жители Эстонии предпочитают простому черному кофе кофе с молоком, а обычный черный кофе заказывают единицы.

«Кофе должен быть с молоком - будь то самый обычный кофе с молоком или более современный напиток, например caffe latte или cappuccino», - рассказывает Коост о предпочтениях клиентов.

Таким образом, простой кофе с молоком, то есть черный кофе с добавлением молока, составляет в среднем четверть всех продаж кофе. Если к этому добавить тех, кто выбирает кофе с молоком в большом стакане объемом 500 мл, доля любителей кофе с молоком достигает почти сорока процентов.

Второе место среди предпочтений занимает капучино - напиток, приготовленный на основе эспрессо с добавлением горячего молока и молочной пены. Его предпочитают 16 процентов клиентов Olerex. Кроме того, семь процентов покупателей выбирают крепкий капучино, так что вместе число поклонников этого напитка достигает двадцати трех процентов.

Третью позицию по объемам продаж занимает caffe latte - напиток, на четверть состоящий из эспрессо и на три четверти из взбитого молока. Такой кофе выбирают восемнадцать процентов клиентов Olerex.