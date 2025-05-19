Видео Стратег по созданию личного бренда: личный бренд должен работать как магнит

В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о таком явлении как социальный аватар - образ, который мы примеряем на себя в социальных сетях. Насколько этот образ соответствует тому, что мы представляем из себя в реальности? Как реагировать на хейт, а также что и когда демонстрировать подписчикам, чтобы способствовать созданию личного бренда - обсудят гости и эксперты в студии.
В передаче приняла участие и стратег по созданию личного бренда Олеся Сауэ, которая поделилась основными принципами создания личного бренда в социальных сетях.
«Социальный аватар должен готовить людей к тому, кто вы на самом деле есть. А личный бренд, если он работает, должен работать как магнит, то есть, он должен привлекать людей, которые вам нравятся и которым нравитесь вы, а людей, которые с вами не резонируют, он будет отталкивать. И если мы подходим к этому стратегически, то мы можем использовать частички нашей личности, чтобы у людей появлялось такое чувство - мне кажется, что я знаю тебя, ты мне нравишься. Это очень важно, потому что мы доверяем людям, которые нам нравятся, мы голосуем за тех людей, которых мы знаем. Показывать ли в социальных сетях личную жизнь или нет - это выбор каждого человека, но показывать свою личность - это не про то, что я показываю, что я ем на завтрак, это больше про то, что я показываю то, что для меня важно, чем я горю, какие вещи меня действительно интересуют. Наш имидж, это то, что говорим о себе мы сами, что говорят о нас другие, и у нас есть возможность направлять его в то русло, в которое мы хотим», - сказала эксперт.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Социальный аватар» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.