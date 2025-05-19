Видео Стратег по созданию личного бренда: он должен работать как магнит

«Социальный аватар должен готовить людей к тому, кто вы на самом деле есть. А личный бренд, если он работает, должен работать как магнит, то есть, он должен привлекать людей, которые вам нравятся и которым нравитесь вы, а людей, которые с вами не резонируют, он будет отталкивать. И если мы подходим к этому стратегически, то мы можем использовать частички нашей личности, чтобы у людей появлялось такое чувство: мне кажется, что я знаю тебя, ты мне нравишься. Это очень важно, потому что мы доверяем людям, которые нам нравятся, мы голосуем за тех людей, которых мы знаем. Показывать ли в социальных сетях личную жизнь или нет - это выбор каждого человека, но показывать свою личность - не значит показывать, что ты ешь на завтрак, это показывать, что для теня важно, чем ты горишь, какие вещи тебя действительно интересуют. Наш имидж - это то, что говорим о себе мы сами, что говорят о нас другие, и у нас есть возможность направлять его в то русло, в которое мы хотим», - сказала эксперт.