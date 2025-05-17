МНЕНИЕ Бывший офицер Сил обороны: настоящие эстонские мужчины, когда не выдерживают, идут пить или вешаться

Недавно в одной компании я рассказал о себе, и присутствующие с удивлением узнали, что после десяти лет службы я ушел из Сил обороны, пишет журналист Сийм Михайлов. «Это ведь такая мужская профессия, да еще и зарплаты хорошие», - заметил кто-то за столом.
Я подумал про себя: а насколько это по‑мужски? Оглядываясь назад, понимаю, что служба в армии - всего лишь продолжение детства. Мальчики играют в лесу в войнушку, а годы идут. За десять лет службы я провел дома всего три, и это, вероятно, было одной из главных причин, почему мои долгие отношения распались.
Пока я играл в войну, моя спутница жизни сидела дома с маленьким ребенком. Как и в любой семье, и у нас возникали разные бытовые проблемы. Во время поездки лопается шина, начинает протекать кран, ломается бытовая техника, нужно срочно везти ребенка в больницу... Получать звонки об этом где‑нибудь в лесах - неприятное удовольствие. Максимум, что я мог сделать, - вызывать специалиста, а по‑большому счету, она оставалась со всеми проблемами одна.
Еще больше угнетало то, что из леса не возвращался отец года. Чаще это был уставший, голодный, порядком промерзший человек. Мне требовалось часов двенадцать, чтобы хотя бы частично вернуться к семейной жизни. В воскресенье вечером надо было снова собираться в дорогу - обратно в лес, и бытовые заботы опять ложились на плечи жены.
Мол, что там такого сложного в службе в Силах обороны, - могут саркастически спросить некоторые. Но это еще как непросто: стандартная экипировка, которую всегда приходится носить, весит пятнадцать килограммов. Это минимальный набор, чтобы сутки - двое выжить в полевых условиях. При этом нужно быть готовым ежедневно проходить по двадцать пять - сорок километров. Большой рюкзак добавляет еще двадцать килограммов, что позволяет идти в многодневные походы.
Из-за переноски тяжелых грузов у солдат со временем начинают отказывать спины, бедра, колени - к счастью, после десятилетия полевых выходов таких нагрузок уже меньше. Но, как говорится, это еще не всё. Спать приходится на земле, на тонких ковриках - и рано или поздно, от жизни в лесу отказывают мочевой пузырь и почки. Говоря прямо: настоящие мужчины, то есть солдаты, мочатся кровью, и проскочить медосмотр - отдельный подвиг.
Солдаты железные, но не бессмертные
Это тоже не все: чтобы не быть голословным, обратимся к цифрам. Выпускнику военного училища, только что пришедшему в часть, обещают зарплату около 2100 евро в месяц, что при 160 рабочих часах составляет чуть больше 13 евро в час. За восьмичасовой рабочий день это примерно 105 евро. Но если посчитать «лесные» дни, появляются интересные нюансы.
Если оставить в покое обычные восемь часов, то за шестнадцать «лесных» часов военнослужащему доплачивают сорок евро - выходит 2,50 евро в час, с которых еще платятся налоги.
Второй способ подсчета - сложить зарплату и «лесные» доплаты и разделить на 24 часа, ведь от семьи приходится быть вдали круглосуточно. Тогда оплата за каждый час вне дома - всего шесть евро. Минимальная часовая оплата в Эстонии с 2025 года составит 5,31 евро.
Третий вариант - сложить годовую зарплату и все доплаты за «лесные» лагеря, а их в году примерно 15 недель. В каждой такой неделе обычно по четыре «лесных» дня, то есть за год доплатят примерно 2400 евро. В совокупности с окладом это 27 600 евро в год. Минус 35‑дневный отпуск - остается примерно 1720 рабочих часов в году, плюс за «лесные» дни еще около 960 часов. Получается, что средняя часовая оплата за время вдали от дома - 10 евро 30 центов.
Последнее - провальная кадровая политика в армии. Она почти не касается чиновников, меньше затрагивает сержантов - у них ротации дольше. А вот офицеры страдают особенно. По какой-то причине в армии сложилось мнение, что офицер должен каждые три года менять место службы, часто - и военную часть. При этом любителей таблицы Exel абсолютно не интересует, где учатся или работают твои дети и жена.
Настоящие кадровики словно в один голос скажут: дверь - вон там, если что-то не устраивает. «Ты ведь знал, на что подписывался, когда поступал на службу. Если семья не развалилась - значит, так положено. Ты нужен армии в такой-то части, и я ничего не могу поделать».
Семья может переехать раз‑другой, но в какой-то момент жизнь на чемоданах надоедает. Кто захочет бесконечно начинать все заново только ради того, кто и сам дома бывает редко?
Да, мои жизненные приоритеты изменились - я больше не подпишусь на такую «мужскую» работу, где упускаешь первые слова и шаги детей, пропускаешь важные даты и праздники, например, день матери, из‑за учений.
Служба в армии - работа многогранная и насыщенная, но чаще всего - за счет семьи. Солдаты из железа, но не бессмертны. Особенно, когда тыл горит или уже выжжен. И вы сами знаете, как настоящие эстонские мужчины поступают, когда не выдерживают тяжести: идут пить или вешаться.