МНЕНИЕ Бывший офицер Сил обороны: настоящие эстонские мужчины, когда не выдерживают, идут пить или вешаться

Из-за переноски тяжелых грузов у солдат со временем начинают отказывать спины, бедра, колени - к счастью, после десятилетия полевых выходов таких нагрузок уже меньше. Но, как говорится, это еще не всё. Спать приходится на земле, на тонких ковриках - и рано или поздно, от жизни в лесу отказывают мочевой пузырь и почки. Говоря прямо: настоящие мужчины, то есть солдаты, мочатся кровью, и проскочить медосмотр - отдельный подвиг.

Солдаты железные, но не бессмертные

Это тоже не все: чтобы не быть голословным, обратимся к цифрам. Выпускнику военного училища, только что пришедшему в часть, обещают зарплату около 2100 евро в месяц, что при 160 рабочих часах составляет чуть больше 13 евро в час. За восьмичасовой рабочий день это примерно 105 евро. Но если посчитать «лесные» дни, появляются интересные нюансы.

Если оставить в покое обычные восемь часов, то за шестнадцать «лесных» часов военнослужащему доплачивают сорок евро - выходит 2,50 евро в час, с которых еще платятся налоги.

Второй способ подсчета - сложить зарплату и «лесные» доплаты и разделить на 24 часа, ведь от семьи приходится быть вдали круглосуточно. Тогда оплата за каждый час вне дома - всего шесть евро. Минимальная часовая оплата в Эстонии с 2025 года составит 5,31 евро.