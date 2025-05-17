Скандал в Швеции: ученикам запретили принимать душ после уроков физкультуры

В комунне Гнеста, лен Сёдерманланд на юго-востоке Швеции наблюдается нехватка воды, и теперь от этого страдают школьники, пишут Aftonbladet и SVT Nyheter. Власти Гнесты сообщили родителям учащихся двух местных школ - Dansutskolan и Frejaskolan, - что после уроков физкультуры их дети больше не могут ходить в душ. Об этом говорится в электронном письме, отправленном родителям. Запрет будет действовать, согласно письму, до лета.