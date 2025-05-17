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Скандал в Швеции: ученикам запретили принимать душ после уроков физкультуры

Перевод: Вера Копти
Душ. Иллюстративное фото
Душ. Иллюстративное фото Фото: Grigvovan/Shutterstock

В Швеции всегда учили детей после уроков физкультуры обязательно принимать душ. Но недавно одна из коммун на юго-востоке страны решила полностью запретить эту практику, аргументируя это экономией воды. Решение вызвало возмущение родителей и бурное обсуждение в шведском обществе.

В комунне Гнеста, лен Сёдерманланд на юго-востоке Швеции наблюдается нехватка воды, и теперь от этого страдают школьники, пишут Aftonbladet и SVT Nyheter. Власти Гнесты сообщили родителям учащихся двух местных школ - Dansutskolan и Frejaskolan, - что после уроков физкультуры их дети больше не могут ходить в душ. Об этом говорится в электронном письме, отправленном родителям. Запрет будет действовать, согласно письму, до лета.

При этом уроки физкультуры продолжаются в обычном режиме - дети активно занимаются спортом. Но после обязательных нагрузок принять душ теперь не только запрещено, но и невозможно: чтобы сэкономить воду, власти распорядились вовсе закрыть душевые.

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