МИД ФРГ: патрули на Балтике будут усилены из-за российской угрозы

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил об усилении патрулирования в Балтийском море из-за действий РФ.

«Мы как соседние страны, НАТО и ЕС противодействуем гибридным угрозам всеми силами, в том числе с помощью дополнительных патрулей», - сказал глава МИД ФРГ в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 мая.

«В регионе Балтийского моря Россия угрожает нам всем, - продолжил Вадефуль. - Оборванные кабели, нарушенные сигналы и подозрительные суда вызывают у нас серьезные опасения».

Министр назвал теневой флот нефтетанкеров РФ угрозой безопасности Германии и подтвердил планы ЕС ввести новые санкции против них. «Это также поможет Украине, поскольку теневой флот каждый день перевозит нефть, которую Россия продает в обход санкций», - добавил Вадефуль.

Теневой флот РФ и борьба с ним

По словам министра иностранных дел Латвии Байбы Бразе, около 84 процентов российского экспорта сырой нефти проходит через Балтийское море с помощью теневого флота. Это соответствует более чем трети доходов российского бюджета, отмечает агентство dpa.

При этом природоохранные организации предупреждают: устаревшие и ненадежные танкеры теневого флота РФ угрожают экологии Балтики. За последние месяцы страны Европы неоднократно задерживали суда, относимые к теневому флоту РФ.

В середине марта таможенная служба Германии конфисковала танкер Eventin, перевозивший из российского порта Усть-Луга в Египет около 100 тыс. тонн сырой нефти. Судно потеряло управление и с января стояло на якоре у немецкого острова Рюген в Балтийском море.

По данным издания Der Spiegel, жесткими мерами в отношении Eventin правительство ФРГ хотело показать, что оно не намерено сидеть сложа руки, пока Россия экспортирует нефть через Балтику в обход санкций. Ожидается, что о введении масштабного 17-го пакета санкций в отношении России будет объявлено 20 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам.