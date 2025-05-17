В миграционном центре Москвы из-за давки в очереди умер иностранец

В московском миграционном центре возле деревни Сахарово из-за давки в очереди умер пожилой иностранец. Об этом сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на свидетелей, передала «Новая газета».​

Трагедия произошла днем 15 мая. Очевидцы рассказали журналистам, что в тот день возле миграционного центра возникла большая толпа. Через три часа после начала работы люди услышали крики в очереди.

Двум пришедшим стало плохо, они упали в обморок. Спустя время приехала скорая: один пожилой иностранец умер из-за недостатка кислорода. Его персональные данные не сообщаются. Из какой страны он прибыл - также неизвестно.

Как отмечают журналисты, по указу Путина все находящиеся в России иностранцы должны до 10 сентября либо легализоваться, либо покинуть страну. При этом мест, где можно оформить необходимые документы, на всех не хватает: граждане Узбекистана сообщили, что в тот день простояли в очереди до закрытия центра, их даже не пустили внутрь.