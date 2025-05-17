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Этот бытовой прибор, который есть в каждом доме, может навредить вашему здоровью

Перевод: Вера Копти
Больной ребенок. Иллюстративное фото.
Больной ребенок. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Многие согласны: стирка - занятие не из приятных, независимо от того, живете ли вы один или с большой семьей. Гора белья, которая превращается в проблему всего за пару дней, вызывает стресс, а о регулярной чистке стиральной машины многие и вовсе забывают. Однако ученые предупреждают: отсутствие ухода за стиральной машиной может поставить под угрозу здоровье всей семьи.

Британские исследователи выяснили: в стиральных машинах скрывается нечто более опасное, чем пропавшие носки. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, говорится, что приборы для стирки становятся убежищем для бактерий, устойчивых к антибиотикам - так называемых супербактерий.

Ученые из университета Де Монфор исследовали, насколько бытовая техника справляется со стиркой рабочей одежды медицинских работников. Хотя инструкции рекомендуют стирать вещи при температуре не ниже 60°C, многие стиральные машины на самом деле не достигают этой температуры. В результате даже после стирки на одежде остаются бактерии.

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