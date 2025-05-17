Этот бытовой прибор, который есть в каждом доме, может навредить вашему здоровью

Многие согласны: стирка - занятие не из приятных, независимо от того, живете ли вы один или с большой семьей. Гора белья, которая превращается в проблему всего за пару дней, вызывает стресс, а о регулярной чистке стиральной машины многие и вовсе забывают. Однако ученые предупреждают: отсутствие ухода за стиральной машиной может поставить под угрозу здоровье всей семьи.