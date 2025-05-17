Колонка Postimees Необходимо не пускать теневой флот РФ в Балтику уже в Датских проливах

- Сотрудничество стран Балтийского моря должно быть реальным
- Теневой флот должен быть остановлен уже в Датских проливах
- Теневой флот помогает военной машине России
Встреча министров иностранных дел Совета стран Балтийского моря, прошедшая в Вихула в этот четверг и пятницу, должна привести к реальным и скоординированным шагам по пресечению деятельности российского теневого флота в акватории Балтики.
Первичные сообщения о результатах встречи позволяют предположить, что страны региона относятся к задаче серьезно и не ограничатся одними лишь громкими заявлениями. После присоединения Финляндии и Швеции к НАТО много говорили о превращении Балтики во внутреннее море Альянса, но недавний инцидент с судном из российского теневого флота отчетливо показал, что одних деклараций недостаточно. Если говорить о внутреннем море НАТО, необходимы и реальные действия.
Встреча в Вихула однозначно указала: статья 5 НАТО не покрывает все гибридные угрозы. Именно в такую серую зону и попадает теневой флот России. Доклад президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса также подчеркивает, что Совет стран Балтийского моря должен активнее заниматься вопросами безопасности, особенно теми, которые выходят за пределы классической сферы ответственности НАТО.
Гибридная угроза со стороны России - это не теория. Достаточно вспомнить случаи повреждения подводных кабелей для передачи данных и энергоресурсов в Балтийском море, часть которых произошла за пределами Финского залива. Такие инциденты подтверждают: все государства региона ждут сильного сотрудничества и реальных действий.
Какими могут быть следующие шаги для сдерживания теневого флота России?
Во-первых: более быстрая и системная передача данных. Да, при обмене разведывательной информацией всегда есть ограничения, но в нынешней ситуации общие интересы безопасности перевешивают любые стремления к секретности.
В сотрудничестве с Германией и Швецией - обе страны также входят в НАТО - возможно создать эффективный фильтр, который не допустит проникновения судов серой зоны в наши воды. Такое взаимодействие позволило бы избежать и недавнего инцидента с танкером Jaguar, который пришлось сдерживать эстонскому флоту
Во-вторых: упреждающая блокировка. Необходимо не пускать теневой флот в Балтику уже в Датских проливах. Это, безусловно, возлагает большую нагрузку на Данию, но Дания не должна и не может оставаться одна. Совместно с Германией и Швецией - двумя близкими союзниками по НАТО - можно создать действенный барьер, не допускающий суда серой зоны в наши воды. Такое сотрудничество позволило бы предотвратить и недавний инцидент с танкером Jaguar, который пришлось сдерживать эстонскому флоту.
В-третьих: международное сотрудничество со специализированными подразделениями по борьбе с гибридными угрозами. Например, с Объединенными экспедиционными силами Великобритании (JEF), задачей которых как раз и является реакция на подобные серые угрозы.
В-четвертых: обновление санкций и укрепление правовой базы. Российская теневая флотилия угрожает не только морской безопасности и экологии - она приносит доходы от сырой нефти, направляемые на финансирование войны в Украине. Европейскому союзу важно продолжать ужесточение санкций и ликвидацию правовых лазеек, которыми пользуются эти суда.
Как отмечает министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в своей статье, государства Северной Европы получили неоспоримую выгоду от того, что стали «более балтийскими» - то есть реалистичнее смотреть на вопросы безопасности. В этом и заключается решение проблемы: общее понимание угрозы становится фундаментом сотрудничества нового уровня.