Колонка Postimees Необходимо не пускать теневой флот РФ в Балтику уже в Датских проливах

Первичные сообщения о результатах встречи позволяют предположить, что страны региона относятся к задаче серьезно и не ограничатся одними лишь громкими заявлениями. После присоединения Финляндии и Швеции к НАТО много говорили о превращении Балтики во внутреннее море Альянса, но недавний инцидент с судном из российского теневого флота отчетливо показал, что одних деклараций недостаточно. Если говорить о внутреннем море НАТО, необходимы и реальные действия.

Встреча в Вихула однозначно указала: статья 5 НАТО не покрывает все гибридные угрозы. Именно в такую серую зону и попадает теневой флот России. Доклад президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса также подчеркивает, что Совет стран Балтийского моря должен активнее заниматься вопросами безопасности, особенно теми, которые выходят за пределы классической сферы ответственности НАТО.

Гибридная угроза со стороны России - это не теория. Достаточно вспомнить случаи повреждения подводных кабелей для передачи данных и энергоресурсов в Балтийском море, часть которых произошла за пределами Финского залива. Такие инциденты подтверждают: все государства региона ждут сильного сотрудничества и реальных действий.

Какими могут быть следующие шаги для сдерживания теневого флота России?

Во-первых: более быстрая и системная передача данных. Да, при обмене разведывательной информацией всегда есть ограничения, но в нынешней ситуации общие интересы безопасности перевешивают любые стремления к секретности.