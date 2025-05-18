Учителя секспросвета: родители удивляются, когда узнают, как рано нужно начинать говорить с ребенком о его теле

В этом выпуске «Мягко говоря» - дебют: впервые в студии собрались сразу четыре человека. Ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская пригласили Кристину Бенкивскую и Кристину Валль - молодежных работниц, которые преподают сексуальное просвещение школьникам. Вместе мы обсудили, зачем нужны такие уроки, как на них реагируют подростки и взрослые, и с какими трудностями приходится сталкиваться из-за деликатности темы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает сексуальное просвещение необходимой, научно обоснованной, правозащитной и гуманной практикой, которая необходима для безопасного развития подростков и формирования у них навыков уважительного и осознанного отношения к себе и окружающим.
Кристина Бенкивская: Когда в четвертом, пятом или шестом классе по программе человековедения проходят строение тела, родители волнуются: мол, чем раньше начнешь разговаривать с детьми о сексе, тем раньше они начнут им заниматься. Фигня полная! Наоборот, надо смотреть на эту ситуацию под другим углом: ты осведомлен, ты знаешь о последствиях, ты можешь выбирать.
Кристина Валль: И вообще сексуальность - это не только физиология, а комплексное явление, ведь туда входят и эмоциональный, и психологический аспекты.
Мобильные молодежные работники
Кристина Валль и Кристина Бенкивская открыты к сотрудничеству и с радостью готовы проводить встречи с подростками на самые разные важные темы: познание себя, взаимоотношения, переходный возраст и многое другое - в зависимости от возраста и интересов группы. В своей работе они используют разнообразные методы: интерактивные упражнения, обсуждения, творческие задания. Встречи могут проходить как на эстонском, так и на русском языках.
Также в этом выпуске:
- С какого возраста, по мнению гостей, стоит начинать разговоры с детьми о теле, личных границах и сексуальности?
- Какие вопросы чаще всего задают подростки на уроках сексуального просвещения? Что их больше всего интересует?
- Какие ошибки родители или учителя чаще всего допускают, когда начинают говорить с детьми о сексе? Можно ли избежать этих ошибок?
- Какую литературу на тему сексуального просвещения преподаватели советуют прочитать подросткам?
- Какие казусы происходят на уроках сексуального просвещения?
О подкасте
«Мягко говоря» - подкаст, где ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская обсуждают современные социальные и культурные явления. Мы говорим о том, что вызывает вопросы и споры между поколениями, размышляем о переменах, с которыми сталкивается общество, и исследуем, как эти процессы проявляются в Эстонии. Это разговор о том, что формирует нашу реальность здесь и сейчас, с желанием лучше понять друг друга и мир вокруг.
Название «Мягко говоря» - важный элемент идентичности подкаста. Оно символизирует мягкость и гибкость, которые необходимы в сложных обсуждениях. С одной стороны, это ироничная отсылка к традиционным представлениям о женственности. С другой - напоминание о том, что мягкость вовсе не исключает уверенности и смелости. Здесь говорят о важном: о сложностях, которые нас окружают, но говорят так, чтобы провоцировать размышления, а не конфликты.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте произведения под названием Coffee for dinner.