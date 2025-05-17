Кто же стал единственным кандидатом на пост председателя партии «Отечество»?

Единственным кандидатом на пост председателя партии «Отечество» на предстоящем 31 мая партийном съезде будет Урмас Рейнсалу. На места в руководящем составе партии претендуют 26 человек, в состав суда чести хотят войти 12, а в ревизионную комиссию - семь кандидатов.

Согласно уставу партии, для выдвижения в руководящие органы необходимо собрать подписи десяти членов «Отечества».

К полудню пятницы, когда истекал срок подачи заявок, свои кандидатуры официально представили 26 членов партии, среди которых такие известные политики как Хейки Хепнер, Кристьян Ярван, Карл Сандер Казе, Тармо Круузимяэ, Герли Лехе, Тынис Лукас, Хенн Пыллуаас, Юри Ратас, Хелир-Валдор Сеэдер, Прийт Сибул, Рийна Солман и другие.