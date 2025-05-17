Найти товары из Украины на полках шведских супермаркетов станет проще

Шведские торговые сети инициируют расширение ассортимента украинских товаров и дают покупателям возможность поддержать Украину просто совершая покупки в магазине, передает Dagens Industri.
«Каждый из нас может что-то сделать, чтобы помочь Украине», - сказал министр внешней торговли Бенжамин Дуса (Умеренные) на пресс-конференции в одном из продуктовых магазинов Стокгольма.
Розничные торговые сети будут содействовать украинским поставщикам в продаже товаров в Швецию, активнее продвигать украинскую продукцию и передадут холодильники и морозильные камеры стране, пострадавшей от войны.
«Достаточно приобрести всего один продукт со специальной маркировкой, чтобы внести вклад в способность Украины защищать себя», - добавил Дуса.