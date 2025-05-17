Найти товары из Украины на полках шведских супермаркетов станет проще

«Каждый из нас может что-то сделать, чтобы помочь Украине», - сказал министр внешней торговли Бенжамин Дуса (Умеренные) на пресс-конференции в одном из продуктовых магазинов Стокгольма.

Розничные торговые сети будут содействовать украинским поставщикам в продаже товаров в Швецию, активнее продвигать украинскую продукцию и передадут холодильники и морозильные камеры стране, пострадавшей от войны.