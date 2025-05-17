Близкие подтвердили гибель бизнесмена Олега Сынаялга в авиакатастрофе

По предварительной информации, предоставленной представителем Министерства иностранных дел, погибли все находившиеся на борту вертолетов, вылетевших из Таллинна.

В субботу появилось сообщение о том, что в Финляндии разбились два вертолета: в одном якобы находился предприниматель Прийт Яагант, в другом – Олег Гроссь.

Однако оказалось, что были перепутаны имена, и на самом деле в разбившемся вертолете находился бизнесмен Олег Сынаялг.

Олег Гроссь подтвердил по телефону, что с ним все в порядке, однако, зная детали происшествия, не стал утверждать, удалось ли выжить Олегу Сынаялгу.

Согласно последней информации, полученной от родственников Олега Сынаялга, он погиб в катастрофе.

Около 17:30 в субботу редакции портала Elu24 удалось пообщаться с родственниками Олега Сынаялга, которые сообщили, что только что узнали о его гибели в этой авиакатастрофе.

По имеющейся у журналистов информации, даже близкие семьи Сынаялг сейчас не знают точных обстоятельств трагедии в Финляндии.

Полиция уведомила их о трагедии лишь вечером в субботу, после пяти часов.