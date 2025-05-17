Близкие подтвердили гибель бизнесмена Олега Сынаялга в авиакатастрофе

В субботу недалеко от аэродрома Эура в юго-западной части Финляндии столкнулись два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Близкие бизнесмена Олега Сынаялга подтвердили, что он погиб в авиакатастрофе.
По предварительной информации, предоставленной представителем Министерства иностранных дел, погибли все находившиеся на борту вертолетов, вылетевших из Таллинна.
В субботу появилось сообщение о том, что в Финляндии разбились два вертолета: в одном якобы находился предприниматель Прийт Яагант, в другом – Олег Гроссь.
Однако оказалось, что были перепутаны имена, и на самом деле в разбившемся вертолете находился бизнесмен Олег Сынаялг.
Олег Гроссь подтвердил по телефону, что с ним все в порядке, однако, зная детали происшествия, не стал утверждать, удалось ли выжить Олегу Сынаялгу.
Согласно последней информации, полученной от родственников Олега Сынаялга, он погиб в катастрофе.
Около 17:30 в субботу редакции портала Elu24 удалось пообщаться с родственниками Олега Сынаялга, которые сообщили, что только что узнали о его гибели в этой авиакатастрофе.
По имеющейся у журналистов информации, даже близкие семьи Сынаялг сейчас не знают точных обстоятельств трагедии в Финляндии.
Полиция уведомила их о трагедии лишь вечером в субботу, после пяти часов.
Известно также, что Олег Сынаялг и Прийт Яагант были старыми добрыми друзьями.