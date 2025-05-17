Более 20 человек погибли из-за торнадо в США

По меньшей мере 21 человек погиб и еще десятки пострадали в результате торнадо, обрушившихся на американские штаты Миссури и Кентукки, заявили местные власти в субботу, 17 мая.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщает о 14 погибших в регионе.

«К сожалению, ожидается, что это число будет расти по мере получения дополнительной информации», - написал он в соцсети X.

В Миссури не менее семи погибших, передают со ссылкой на власти штата газета The New York Times и телеканал CNN.

В частности, пять человек погибли в округе Сент-Луис, еще двое - в округе Скотт.

Губернатор Миссури Майк Кехо написал в X, что он и его жена «глубоко опечалены» этой новостью.

Он призвал людей избегать разрушенных районов, чтобы аварийно-спасательные службы могли выполнять свою работу.

Первоначально CNN также сообщал о не менее 10 пострадавших в Миссури, но позже указал, что точное число неизвестно.

The New York Times писала о десятках пострадавших в обоих штатах.

В соцсетях распространяются фотографии и видео, на которых видны разрушения после удара стихии. Поисково-спасательные работы продолжаются.