Погода В ближайшие дни обещают кратковременные дожди

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. В южной и восточной частях страны в нескольких районах пройдет дождь.

После полуночи небо постепенно начнет проясняться. Ветер северо-восточный, 5-11 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха в ночь на понедельник от 6 до 10 градусов тепла.

Днем в понедельник погода в основном будет солнечной, в юго-восточной части страны переменная облачность; в первой половине дня местами прогнозируется кратковременный дождь.

Ожидается северо-восточный и северный ветер 4-10 м/с, порывами до 14 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха – от 12 до 17 градусов тепла, местами на побережье около 9 градусов тепла.

В ночь на вторник – ясно и небольшая облачность, без осадков. Ветер поменяет направление с северного на западный, скорость 2-8 м/с. Температура воздуха – от 2 до 7 градусов.

Днем во вторник ожидается малооблачная погода или переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.

Ветер преимущественно западного и северо-западного направления 4-10 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха будет в пределах 15-19 градусов, на островах и на побережье 10-14 градусов тепла.

В ночь на среду – ясно и небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северо-западный ветер 3-9 м/с, в начале ночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура 4-9 градусов тепла.

Днем в среду ожидается переменная облачность, во второй половине дня в нескольких регионах страны пройдет кратковременный дождь.

Ветер западных направлений 2-8 м/с, вечером сменится на юго-восточный и восточный, на островах порывами до 15 м/с.