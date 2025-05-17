Агентство Moodyʼs лишило США максимального кредитного рейтинга

Базирующееся в Нью-Йорке международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу, 16 мая, понизило кредитный рейтинг США на одну ступень, с максимального AAA до Aa1.

Это произошло впервые с 1909 года. Прогноз по рейтингу при этом был изменен с «негативного» на «стабильный».

В Moody's обосновали свое решение госдолгом США в 36 трлн долларов, высокими расходами на выплаты по нему и бюджетным дефицитом.

«Понижение рейтинга на одну ступень из 21 отражает более чем десятилетний рост госдолга и коэффициентов процентных платежей до уровней, значительно превышающих показатели стран с аналогичным рейтингом», - говорится в пресс-релизе агентства.

Moody's понизило кредитный рейтинг США последним из трех крупнейших рейтинговых агентств страны. Standard & Poor's сделало это еще в 2011 году, Fitch Ratings - в 2023-м.

Администрация Трампа раскритиковала экспертов

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал главного экономиста Moody's Марка Занди, заявив, что тот якобы последовательный сторонник демократов и оппонент действующего президента США - республиканца Дональда Трампа.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи заявил, что к проблемам экономики США привела политика администрации предыдущего президента Джо Байдена: «Если бы у Moody's была хоть какая-то репутация, они бы не молчали, пока разворачивалась фискальная катастрофа последних четырех лет».

Экономика США сократилась впервые за три года

30 апреля Бюро экономического анализа при министерстве торговли США сообщило, что ВВП страны в первом квартале 2025 года снизился на 0,3 процента в пересчете на годовые темпы.

Это первое сокращение показателя с января-марта 2022 года. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года ВВП США увеличился на 2,4%.