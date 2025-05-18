Фото и видео Postimees в Финляндии: что происходит на месте крушения вертолетов

Postimees побывал на месте происшествия, где в субботу разбились два вертолета, которые вылетели из Эстонии. На борту находились, в том числе, бизнесмены Олег Сынаяльг и Прийт Яагант, которые погибли. Место происшествия охранялось автомобилями финской полиции даже ночью, и доступ туда закрыт.
В субботу, 17 мая, в юго-западной части Финляндии, в волости Эура, в воздухе столкнулись два вертолета, вылетевшие из Таллинна и направлявшиеся на аэродром Пийкаярви в Кокемяэ. Столкновение произошло на высоте примерно 300 метров, после чего оба вертолета упали и загорелись.