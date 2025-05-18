Фото и видео Postimees в Финляндии: что происходит на месте крушения вертолетов

Postimees побывал на месте происшествия, где в субботу разбились два вертолета, которые вылетели из Эстонии. На борту находились, в том числе, бизнесмены Олег Сынаяльг и Прийт Яагант, которые погибли. Место происшествия охранялось автомобилями финской полиции даже ночью, и доступ туда закрыт.