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Фото и видео Postimees в Финляндии: что происходит на месте крушения вертолетов

Postimees побывал на месте происшествия, где в субботу разбились два вертолета, которые вылетели из Эстонии. На борту находились, в том числе, бизнесмены Олег Сынаяльг и Прийт Яагант, которые погибли. Место происшествия охранялось автомобилями финской полиции даже ночью, и доступ туда закрыт.

В субботу, 17 мая, в юго-западной части Финляндии, в волости Эура, в воздухе столкнулись два вертолета, вылетевшие из Таллинна и направлявшиеся на аэродром Пийкаярви в Кокемяэ. Столкновение произошло на высоте примерно 300 метров, после чего оба вертолета упали и загорелись.

В катастрофе погибли все пять человек, находившихся на борту. Место происшествия находится в труднодоступной лесистой местности, где полиция и спасательные службы продолжают расследование в сотрудничестве с Силами обороны Финляндии и властями Эстонии.

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