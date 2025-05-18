Крушение вертолетов: молодой невесты 66-летнего эстонского бизнесмена на борту не было

Кэтрин Раудвере, которая обручилась с Олегом Сынаялгом в 2023 году, жива и здорова. Ее отец сообщил редакции Elu24, что его дочь не была на борту во время трагического полета.

«Моей дочери не было в том вертолете», - сказал бизнесмен Харри Раудвере редакции.

66-летний Олег и Кэтрин, которая младше его на 39 лет, впервые встретились в октябре 2021 года.

«Если счастье снова улыбнулось в моей жизни и солнце вышло из-за туч, дайте мне почувствовать радость», – сказал бизнесмен изданию Elu24 в 2022 году, подтвердив свои отношения с Кэтрин, дочерью предпринимателя в сфере ветроэнергетики Харри Раудвере.

Мужчина мечты

Олег и Кэтрин обручились в 2023 году на живописном острове Ла-Гомера. «Один из тех дней, который я буду ценить вечно», - поделилась Кэтрин позже.

«Я сказала "да" бесконечным улыбкам, нежным объятиям и любви на захватывающе красивом острове Ла-Гомера, когда мой мужчина мечты, с кольцом в руке, встал передо мной на одно колено», - написала она в подписи к опубликованной в Instagram фотографии, на которой на ее руке красовалось кольцо.