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Последний полет Видео вертолетов погибших эстонских бизнесменов

Перевод: rus.postimees.ee
Фото статьи
Фото: Erakogu

В редакцию «Kuuuurija» было прислано видео, которое один из погибших отправил своим друзьям и близким. Сейчас оно уже активно распространяется среди людей.

На кадрах видно, как Олег Сынаялг взлетает на своем вертолете с крыши Горхолла. Одновременно поднимается в воздух и вертолет бизнесмена Прийта Яаганта, на борту которого находились три человека. Среди них была и супруга Яаганта - Лилит Яагант. В вертолете Сынаялга находились два человека, один из которых и снял видео, поделившись им с друзьями.

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