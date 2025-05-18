Последний полет Видео вертолетов погибших эстонских бизнесменов

На кадрах видно, как Олег Сынаялг взлетает на своем вертолете с крыши Горхолла. Одновременно поднимается в воздух и вертолет бизнесмена Прийта Яаганта, на борту которого находились три человека. Среди них была и супруга Яаганта - Лилит Яагант. В вертолете Сынаялга находились два человека, один из которых и снял видео, поделившись им с друзьями.