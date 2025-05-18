Эксперт об авиакатастрофе в Финляндии: из-за неисправности мотора такие трагедии случаются крайне редко

Инвестор Райво Хейн написал на своей странице в Facebook, что после аварии с ним связывались и интересовались, жив ли он. Хейн отметил, что несмотря на слухи, он в полном порядке. «Происшествие трагичное, и мои близкие знакомые и друзья связаны с этим», - добавил он.

Райво Хейн, который в данный момент находится за границей, сказал Elu24, что у него нет другой информации, кроме той, что уже опубликована в СМИ. Поскольку в Эстонии очень мало владельцев вертолетов, он отметил, что лично знаком с упомянутыми в прессе людьми.

Хейн сообщил, что на основании его знаний, поломки мотора в катастрофах с вертолетами обычно бывают крайне редкими. «Первое, что я сказал своей жене, это что все аварии обычно происходят из-за человеческой ошибки. Вертолет просто так не падает, и мотор не ломается - шанс этого очень мал. Если ты получаешь водительские права в 18 лет, то являешься ли ты компетентным водителем или нет?» - отметил Хейн, подчеркивая, что опыт приходит с течением времени, но предсказать что-то более точное он не мог.

«Может быть, это был маневр из-за какой-то птицы. Такие вещи тоже возможны», - добавил он.

Хейн также отметил, что в Эстонии владельцев вертолетов всего около десятка, а за последние 25 лет в стране произошло лишь три аварии с участием вертолетов.

«Полет на вертолете вовсе не опасен, если ты соблюдаешь все правила и не совершаешь неожиданных действий, которых не должен делать», - сказал Хейн, уточнив, что и сам раньше по неопытности допускал ошибки, которые, к счастью, не стали для него фатальными - как в маневрах, так и в выборе скорости.