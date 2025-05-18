РАЙНЕР САКС Трамп дал России новый шанс: «Я должен встретиться с Путиным»

Комментируя события в Стамбуле, президент США заявил, что не знает, кто входил в состав российской переговорной делегации и что на самом деле происходило в Турции, пишет Райнер Сакс.
Президент США заявил, что президент России не приехал в Стамбул, поскольку Трамп объявил о своем решении не приезжать. Позже президент США выразил мнение, что решение войны в Украине не будет найдено, пока он лично не встретится с президентом России.
Непреднамеренно или намеренно президент США предоставил России новую возможность и, судя по всему, не намерен выполнять свои предыдущие угрозы. Россия, безусловно, расценивает это как отступление США и свой собственный успех, что мотивирует ее продолжать тактику манипуляций. Встреча с президентом США была бы вполне уместна для России, поскольку после двусторонней встречи Украина попала бы под полное давление США, и у России не возникло бы больших проблем с сохранением своей позиции.
Тем временем президент Украины пытался убедить СМИ в Стамбуле, что президент России не приехал, потому что боялся с ним встречаться. Этот нарратив не удается широко распространять, даже при наличии усилий.
Президент Украины утвердил состав делегации для встреч с Россией во главе с министром обороны Умеровым; делегация будет состоять почти полностью из чиновников с военным и силовым опытом. По-видимому, это делается для того, чтобы подчеркнуть их цель - договориться о прекращении огня.
Российская делегация в Стамбуле в общих чертах заявила, что готова к компромиссам, но продолжит работу с позиций переговоров 2022 года. Это не имеющая содержание фраза, а манипуляция для СМИ.
Президент Турции сыграл свою обычную роль. Он рекомендовал прекратить бои на время переговоров делегаций и выразил готовность обсудить дальнейшие шаги с президентом Украины.
Делегации вновь встретятся сегодня. Стартовые позиции совершенно разные. Вопрос только в том, состоится ли и следующая встреча делегаций и будет ли достигнуто какое-либо соглашение.
«Перевод» генерала армии Салюкова на новую должность
Стоит отметить решение президента России о переводе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерала армии Олега Салюкова с занимаемой должности на должность заместителя секретаря (технического руководителя) Совета Безопасности Сергея Шойгу. Это, конечно, не повышение по службе, но и не оскорбительное увольнение.
Учитывая прошлогодние аресты, связанные с коррупцией в Министерстве обороны, и скромные результаты российской армии, неизбежно возникает ментальная связь между этими проблемами и переводом армейского генерала.
По словам командующего Вооруженными силами Украины генерала Сырского, Россия мобилизовала для военных действий против Украины 640 000 солдат и офицеров. Таким образом, численность этого контингента за последний год существенно не изменилась. С одной стороны, можно сделать вывод, что Россия смогла восполнить свои потери за счет новых наборов, а с другой стороны, можно сказать, что российскому командованию не удалось увеличить численность войск.
Сегодня ночью поступили сообщения об атаках российских беспилотников из окрестностей Киева. Российские власти заявили об уничтожении украинских беспилотников над Черным морем вблизи оккупированного Крыма.
Положение на фронтах
Количество атак российской армии на фронтах вчера сократилось, однако в целом интенсивность наступления существенно не изменилась. За последние трое суток активность российской тактической авиации несколько снизилась, однако такие временные колебания являются нормальными.
Вчера активность российских войск на Курско-Сумско-Белгородском направлении несколько возросла, однако существенных изменений на линии фронта не произошло.
Вчера российские подразделения несколько активизировались на Харьковском направлении. По данным украинских военных, в ближайшее время будет предпринята попытка нового масштабного наступления на направлении Харькова. Трудно судить, случится ли это. Подобные сообщения время от времени появляются со многих участков фронта, но пока главное направление наступления остается на Покровском направлении. Харьков является политически чрезвычайно важной целью для российского правительства.
На Купянском направлении активность российской армии существенно не возросла и ситуация остается прежней. Продолжаются активные наступательные действия в направлении Лимана, однако линия фронта существенно не изменилась. На Северском направлении боевая активность сохранилась на уровне предыдущих суток, обстановка остается прежней.
Более активные, но безрезультатные атаки продолжаются в направлении Часова Яра. Вчера активность российской армии на направлении Торецка снизилась. В это же время в СМИ появилась информация о полном взятии Торецка. По всей видимости, эта фейковая новость была призвана поддержать деятельность российской делегации в Стамбуле.
На Покровском направлении вчера было несколько меньше атак, но, несмотря на это, именно там российские войска ведут самые интенсивные атаки. Активная деятельность продолжалась также юго-западнее Донецка. Вчера на всей линии фронта существенных изменений не произошло.
На Южном фронте имели место отдельные попытки наступления в направлении населенного пункта Орехов. Одна попытка атаки на украинские позиции также имела место в районе островов Днепра.
Сегодня делегации встречаются в Стамбуле, и можно было бы ожидать более сильного давления со стороны российской армии в поддержку переговоров. Согласно привычкам российской власти, сейчас самое критически важное время для проведения успешных атак. Следует также предположить, что существует и повышенный риск крупных ракетных и дроновых ударов.