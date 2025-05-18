Президент США заявил, что президент России не приехал в Стамбул, поскольку Трамп объявил о своем решении не приезжать. Позже президент США выразил мнение, что решение войны в Украине не будет найдено, пока он лично не встретится с президентом России.

Непреднамеренно или намеренно президент США предоставил России новую возможность и, судя по всему, не намерен выполнять свои предыдущие угрозы. Россия, безусловно, расценивает это как отступление США и свой собственный успех, что мотивирует ее продолжать тактику манипуляций. Встреча с президентом США была бы вполне уместна для России, поскольку после двусторонней встречи Украина попала бы под полное давление США, и у России не возникло бы больших проблем с сохранением своей позиции.

Тем временем президент Украины пытался убедить СМИ в Стамбуле, что президент России не приехал, потому что боялся с ним встречаться. Этот нарратив не удается широко распространять, даже при наличии усилий.

Президент Украины утвердил состав делегации для встреч с Россией во главе с министром обороны Умеровым; делегация будет состоять почти полностью из чиновников с военным и силовым опытом. По-видимому, это делается для того, чтобы подчеркнуть их цель - договориться о прекращении огня.