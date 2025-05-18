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Новые детали В авиакатастрофе в Финляндии погиб также известный эстонский мотогонщик

Перевод: София Солдатенко
Мотогонщик Тийт Кууск.
Мотогонщик Тийт Кууск. Фото: Eesti Entsüklopeedia

Вчера в Финляндии произошло крушение вертолетов, в котором погибли предприниматели Олег Сынаялг и Прийт Яагант вместе с супругой. К настоящему моменту известно, что на борту вертолета Олега Сынаялга в момент трагедии находились двое человек, в том числе известный мотогонщик Тийт Кууск. За штурвалом вертолета был сам Олег Сынаялг.

Пять авиаэнтузиастов направлялись на мероприятие, проходившее в Финляндии, когда два вертолета столкнулись в воздухе недалеко от аэродрома. К сожалению, никто из находившихся на борту не выжил. Теперь подтверждено, что в вертолете Сынаялга находился также Тийт Кууск. Эту информацию подтвердил его сын, также известный мотогонщик Эдик Кууск.

«Нам сообщила об этом полиция только вчера вечером. Мне нечего добавить. Это слишком больно», - сказал потерявший отца Эдик Кууск.

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