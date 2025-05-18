Новые детали В авиакатастрофе в Финляндии погиб также известный эстонский мотогонщик

Пять авиаэнтузиастов направлялись на мероприятие, проходившее в Финляндии, когда два вертолета столкнулись в воздухе недалеко от аэродрома. К сожалению, никто из находившихся на борту не выжил. Теперь подтверждено, что в вертолете Сынаялга находился также Тийт Кууск. Эту информацию подтвердил его сын, также известный мотогонщик Эдик Кууск.