Новые детали В авиакатастрофе в Финляндии погиб также известный эстонский мотогонщик

Вчера в Финляндии произошло крушение вертолетов, в котором погибли предприниматели Олег Сынаялг и Прийт Яагант вместе с супругой. К настоящему моменту известно, что на борту вертолета Олега Сынаялга в момент трагедии находились двое человек, в том числе известный мотогонщик Тийт Кууск. За штурвалом вертолета был сам Олег Сынаялг.
Пять авиаэнтузиастов направлялись на мероприятие, проходившее в Финляндии, когда два вертолета столкнулись в воздухе недалеко от аэродрома. К сожалению, никто из находившихся на борту не выжил. Теперь подтверждено, что в вертолете Сынаялга находился также Тийт Кууск. Эту информацию подтвердил его сын, также известный мотогонщик Эдик Кууск.