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Видео Опасные трюки: молодые люди устроили шоу перед полицией и скрылись

Перевод: София Солдатенко
Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis videost

В волости Виймси в субботу днем двое молодых людей продемонстрировали на мопедах​ опасные трюки прямо на глазах у полицейских, а затем скрылись от стражей порядка.

Около 15:00 у магазина в Хаабнеэме в поле зрения полицейского патруля попали молодые люди, один из которых проехал мимо полицейской машины на заднем колесе. Полицейские подали им сигнал остановиться, но молодые люди его проигнорировали и умчались в сторону пляжа Хаабнеэме. Там они проехали между бетонными преградами, установленными для блокировки автодвижения, и выехали на песок. Полицейская машина не смогла проехать тем же маршрутом.

Полиция просит помочь в установлении личностей молодых людей. Информацию можно прислать на электронную почту ppa@politsei.ee.

Центр надзора за дорожным движением напомнил, что за преднамеренное игнорирование сигнала полиции об остановке предусмотрено наказание в виде штрафа до 1600 евро, ареста или лишения водительских прав сроком до 24 месяцев.

«Учитывая стоимость транспортных средств, показанных на видео - для большинства людей это сумма в несколько месячных зарплат - очевидно, что это не игрушки, купленные на карманные деньги. Такие транспортные средства можно зарегистрировать как мопеды и тогда ограничение скорости - 45 км/ч, для управления требуется как минимум водительская категория AM. Однако чаще приобретается более мощный вариант, который не подлежит регистрации и с которым можно ездить только на закрытых от общего движения территориях», - пояснили в Центре надзора за дорожным движением.

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