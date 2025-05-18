Видео Опасные трюки: молодые люди устроили шоу перед полицией и скрылись

Около 15:00 у магазина в Хаабнеэме в поле зрения полицейского патруля попали молодые люди, один из которых проехал мимо полицейской машины на заднем колесе. Полицейские подали им сигнал остановиться, но молодые люди его проигнорировали и умчались в сторону пляжа Хаабнеэме. Там они проехали между бетонными преградами, установленными для блокировки автодвижения, и выехали на песок. Полицейская машина не смогла проехать тем же маршрутом.

Полиция просит помочь в установлении личностей молодых людей. Информацию можно прислать на электронную почту ppa@politsei.ee.

Центр надзора за дорожным движением напомнил, что за преднамеренное игнорирование сигнала полиции об остановке предусмотрено наказание в виде штрафа до 1600 евро, ареста или лишения водительских прав сроком до 24 месяцев.