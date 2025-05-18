Доходы от продаж фирмы Томми Кэша достигают сотен тысяч евро

Томми Кэш (справа, в синем) во время выступления на конкурсе Евровидения.

Музыкант Томми Кэш, занявший третье место на субботнем конкурсе Евровидение-2025, за последние годы заработал чуть более 294 000 евро дохода от продаж компании, которую он создал для своей творческой деятельности. За эти годы компания получила более 385 000 нераспределенной прибыли.