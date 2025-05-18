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Доходы от продаж фирмы Томми Кэша достигают сотен тысяч евро

Перевод: Павел Соболев
Томми Кэш (справа, в синем) во время выступления на конкурсе Евровидения.
Томми Кэш (справа, в синем) во время выступления на конкурсе Евровидения. Фото: Denis Balibouse / Reuters / Scanpix

Музыкант Томми Кэш, занявший третье место на субботнем конкурсе Евровидение-2025, за последние годы заработал чуть более 294 000 евро дохода от продаж компании, которую он создал для своей творческой деятельности. За эти годы компания получила более 385 000 нераспределенной прибыли.

Томми Кэш, настоящее имя которого - Томас Таммеметс, является единственным владельцем Money Tree OÜ, компании, основанной в 2014 году (название компании в переводе с английского означает «денежное дерево»). Сфера деятельности компании - художественно-творческая деятельность, что характерно для музыкантов и других компаний, работающих в сфере культуры.

В годовом отчете указано, что компания занимается, помимо прочего, изданием музыки и видеоклипов, созданных для ее продвижения. Кэш также часто исполняет свою музыку в разных странах.

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