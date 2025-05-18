Эстонский бизнесмен: мы, состоятельные люди, должны больше вкладываться в общество

Kaamos Group вкладывает средства в поддержку рождения детей у своих сотрудников, в образование и стартапы, рассказал Йыэлехт.
«Обратная сторона денег в том, что многим людям нравится просто сам факт обладания деньгами, им нравится становиться всё богаче», - отметил он.
Подробнее читайте в Äripäev.
Йыэлехт является председателем совета Kaamos Group. Он начал предпринимательскую деятельность в 1990-х годах и был одним из основателей лесозаготовительной компании Sylvester. Кайдо Йыэлехт - отец шестерых детей и через свою компанию реализует инициативы, поддерживающие семейные ценности, например, выплачивает сотрудникам как минимум 10 000 евро при рождении ребенка.
Компании Kaamos Group - Kaamos Ehitus, Kaamos Kinnisvara и Kaamos Energy - занимаются соответственно строительством, развитием недвижимости и производством возобновляемой энергии.
В портфель Kaamos Energy входит крупнейшая солнечная электростанция в Таллинне, расположенная на крыше торгово-складского здания DEPO в деловом квартале Avala. Кроме того, Kaamos Group инвестирует в стартапы и, как указано на сайте компании, является одним из акционеров Bolt.
Кроме того, у Kaamos есть дочерняя компания в Латвии. Postimees писал в январе, что компания вышла на латвийский рынок коммерческой недвижимости с центром Veho Mercedes-Benz.
«Это первый шаг Kaamos на рынке коммерческой недвижимости Латвии. Проект сотрудничества с Veho является успешным продолжением ранее осуществленного сотрудничества на эстонском рынке. Это важная веха для нас, и в будущем мы планируем продолжать развивать нашу деятельность в этом направлении», - сказал руководитель Kaamos Kinnisvara Таймо Мурер.
Veho, официального представителя Mercedes-Benz в Латвии, для создания нового сервисного центра перестроил существующее здание. В современном архитектурном решении здания находится первая в Латвии энергоэффективная и углеродно-нейтральная постройка, при проектировании которой важное значение было уделено минимализму при достижении функциональности. В новом центре имеется 1700 квадратных метров сервисных помещений, зона ожидания, офисы и складские помещения.