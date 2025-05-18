Эстонский бизнесмен: мы, состоятельные люди, должны больше вкладываться в общество

Kaamos Group вкладывает средства в поддержку рождения детей у своих сотрудников, в образование и стартапы, рассказал Йыэлехт.

«Обратная сторона денег в том, что многим людям нравится просто сам факт обладания деньгами, им нравится становиться всё богаче», - отметил он.

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Йыэлехт является председателем совета Kaamos Group. Он начал предпринимательскую деятельность в 1990-х годах и был одним из основателей лесозаготовительной компании Sylvester. Кайдо Йыэлехт - отец шестерых детей и через свою компанию реализует инициативы, поддерживающие семейные ценности, например, выплачивает сотрудникам как минимум 10 000 евро при рождении ребенка.

Компании Kaamos Group - Kaamos Ehitus, Kaamos Kinnisvara и Kaamos Energy - занимаются соответственно строительством, развитием недвижимости и производством возобновляемой энергии.

В портфель Kaamos Energy входит крупнейшая солнечная электростанция в Таллинне, расположенная на крыше торгово-складского здания DEPO в деловом квартале Avala. Кроме того, Kaamos Group инвестирует в стартапы и, как указано на сайте компании, является одним из акционеров Bolt.

Кроме того, у Kaamos есть дочерняя компания в Латвии. Postimees писал в январе, что компания вышла на латвийский рынок коммерческой недвижимости с центром Veho Mercedes-Benz.

«Это первый шаг Kaamos на рынке коммерческой недвижимости Латвии. Проект сотрудничества с Veho является успешным продолжением ранее осуществленного сотрудничества на эстонском рынке. Это важная веха для нас, и в будущем мы планируем продолжать развивать нашу деятельность в этом направлении», - сказал руководитель Kaamos Kinnisvara Таймо Мурер.