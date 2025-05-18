Учения «Еж-2025» переходят в фазу боевых стрельб, большинство резервистов уже вернулось домой

Начиная с понедельника, 19 мая, крупнейшие в этом году учения Сил обороны Эстонии «Еж-2025» перейдут в фазу боевых стрельб, что также ознаменует завершение самой интенсивной части учений, в ходе которой тысячи резервистов отрабатывали свои боевые задачи в учебных боях вместе с остальными участниками учений.
В течение выходных для всех участников учений была проведена профилактика техники, вооружения и боеприпасов, после чего большинство резервистов были отущены из своих частей и вернулись к гражданской жизни.
«Целью организации учений является оценка готовности подразделений, консолидация сил, выявление узких мест и их устранение. Учения «Еж» позволили все это осуществить, наглядно продемонстрировав нам высокую готовность подразделений Сил обороны и Кайтселийта к выполнению задач и преодолению возникающих препятствий, - заявил командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило. - Особую ценность учений представляло участие украинских экспертов по беспилотникам и целевого подразделения Kullisilm, которые привнесли новейшие навыки и возможности с украинских полей сражений в эстонские учения. Приятно видеть, что эстонские и союзные подразделения смогли предложить друг другу многочисленные испытания во время учений «Еж». В то же время в ходе учений было выявлено много различных моментов обучения, из которых можно сделать выводы для дальнейшего развития обучения».
Основное внимание на пятых учениях «Еж» уделяется отработке выполнения ключевых задач эстонских и региональных планов обороны во взаимодействии с союзниками, а также проверке боеготовности Сил обороны Эстонии, Кайтселийта и подразделений союзников. В ходе учений резервистам напомнили изученный ранее материал, отработали взаимодействие между подразделениями, а также познакомили с новой техникой и вооружением Сил обороны Эстонии.
Основными подразделениями, которые будут оцениваться в ходе учений этого года, являются 1-я пехотная бригада Эстонской дивизии и подразделения, приписанные к Северо-восточному оборонительному округу Кайтселийта.
После 13-16 мая, самой активной фазы учений - учебных боев, которая проходила на местности и в которой приняли участие более 16 000 бойцов, среди которых были эстонские резервисты, призывники, члены Кайтселийта и действующие военнослужащие, а также военнослужащие из стран-союзников, подразделения обобщили первые отзывы участников, привели в порядок районы учений и вернулись в места постоянной дислокации своих подразделений.
В понедельник подразделения Сил обороны Эстонии и вооруженных сил стран-союзников продолжат учения с боевой стрельбой, которые пройдут с 19 по 23 мая. В основном эта часть пройдет на центральном полигоне Сил обороны Эстонии, а также на полигонах Нурсипалу и Рутья.
В международных учениях «Еж-2025» принимают участие Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, штабы дивизий и дивизионные подразделения, а также киберкомандование, командование поддержки, Военно-морские и военно-воздушные силы, еомандование специальных операций, Разведывательный центр Сил обороны, Военная полиция, Академия Сил обороны и Кайтселийт.
В учениях также представлены Боевая группа НАТО в Эстонии и передовой штабной элемент НАТО в Эстонии. В учениях принимают участие страны-союзники и партнеры: Великобритания, Франция, Германия, Польша, Португалия, Дания, Швеция, Финляндия, Латвия, США и Канада, а также представители в качестве наблюдателей или инструкторов из Японии, Израиля и Украины.