Учения «Еж-2025» переходят в фазу боевых стрельб, большинство резервистов уже вернулось домой

В течение выходных для всех участников учений была проведена профилактика техники, вооружения и боеприпасов, после чего большинство резервистов были отущены из своих частей и вернулись к гражданской жизни.

«Целью организации учений является оценка готовности подразделений, консолидация сил, выявление узких мест и их устранение. Учения «Еж» позволили все это осуществить, наглядно продемонстрировав нам высокую готовность подразделений Сил обороны и Кайтселийта к выполнению задач и преодолению возникающих препятствий, - заявил командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило. - Особую ценность учений представляло участие украинских экспертов по беспилотникам и целевого подразделения Kullisilm, которые привнесли новейшие навыки и возможности с украинских полей сражений в эстонские учения. Приятно видеть, что эстонские и союзные подразделения смогли предложить друг другу многочисленные испытания во время учений «Еж». В то же время в ходе учений было выявлено много различных моментов обучения, из которых можно сделать выводы для дальнейшего развития обучения».

Основное внимание на пятых учениях «Еж» уделяется отработке выполнения ключевых задач эстонских и региональных планов обороны во взаимодействии с союзниками, а также проверке боеготовности Сил обороны Эстонии, Кайтселийта и подразделений союзников. В ходе учений резервистам напомнили изученный ранее материал, отработали взаимодействие между подразделениями, а также познакомили с новой техникой и вооружением Сил обороны Эстонии.