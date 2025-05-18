Россия задержала вышедший из порта Силламяэ нефтяной танкер

Отдел управления морским движением Транспортного департамента ежедневно следит за судоходством в территориальных водах Эстонии и сегодня обнаружил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire, следующий под флагом Либерии. Судно, покидая порт Силламяэ, использовало заранее согласованный маршрут через российскую морскую зону.
Суда, покидающие порт Силламяэ, проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем проходить через мелководья в эстонской морской зоне.
Такой безопасный маршрут для судов, не пересекающий границы стран, был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией.
Для предотвращения подобных ситуаций в будущем, Транспортный департамент совместно с лоцманами будет направлять суда, отправляющиеся из Силламяэ и в Силламяэ, через территориальные воды Эстонии.
Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. При выходе из Силламяэ на борту танкера находился нефть из битуминозных сланцев, а конечной целью был Роттердам.