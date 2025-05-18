Россия задержала вышедший из порта Силламяэ нефтяной танкер

Суда, покидающие порт Силламяэ, проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем проходить через мелководья в эстонской морской зоне.

Такой безопасный маршрут для судов, не пересекающий границы стран, был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем, Транспортный департамент совместно с лоцманами будет направлять суда, отправляющиеся из Силламяэ и в Силламяэ, через территориальные воды Эстонии.