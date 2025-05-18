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Юный рыбак из Эстонии поймал щуку небывалых размеров

Перевод: Валерия Ермакова
Даниэль показывает улов.
Даниэль показывает улов. Фото: Erakogu

11-летний сын жительницы Тарту Сандры Палк - Даниэль - преподнес ко Дню матери по-настоящему внушительный сюрприз: вернувшись с обычной рыбалки, он принес свой рекордный улов - щуку длиной более метра и весом семь килограммов.

Сандра рассказала, что ее сын начал ходить на рыбалку с трех лет - вместе с дедушкой и прадедушкой. «Как только у него появляется свободная минутка, он сразу же садится на велосипед и едет на рыбалку», - говорит она. Обычно улов у него был скромнее, но в этот раз он удивил всю семью - поймал щуку длиной 104 сантиметра.

Даниэль вспоминает, что его прежний рекорд - рыба длиной 61 сантиметр. Недавно вместе с дедушкой они заменили леску на более прочный шнур, и это позволило Даниэлю вытащить на берег такую крупную добычу из относительно небольшого озера Курепалу, расположенного неподалеку от Тарту.

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