Юный рыбак из Эстонии поймал щуку небывалых размеров

Сандра рассказала, что ее сын начал ходить на рыбалку с трех лет - вместе с дедушкой и прадедушкой. «Как только у него появляется свободная минутка, он сразу же садится на велосипед и едет на рыбалку», - говорит она. Обычно улов у него был скромнее, но в этот раз он удивил всю семью - поймал щуку длиной 104 сантиметра.