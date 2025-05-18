Лев XIV призвал к единству и пообещал сохранить наследие Католической Церкви и не править как «автократ».

В своей проповеди, прочитанной на беглом итальянском языке, понтифик сказал, что принимает свою миссию «со страхом и трепетом», но как лидер 1,4 миллиарда католиков мира он не отступит перед вызовами современности и что он будет продолжать дело папы Франциска, по крайней мере, в таких вопросах, как борьба с бедностью и защита окружающей среды.

Лев сказал, что кардиналы, избравшие его, выбрали человека, «способного сохранить богатое наследие христианской веры и в то же время смотреть в будущее, чтобы ответить на вопросы, проблемы и вызовы современного мира».

Папа семь раз употребил слова «единство» или «единый» и четыре раза слово «гармония».

«Речь никогда не идет о том, чтобы захватить других силой, религиозной пропагандой или средствами власти. Напротив, речь всегда и только о любви, как это делал Иисус», - сказал он, по-видимому, имея в виду противоречия между консервативно настроенными католиками и верующими более прогрессистских взглядов.

«Братья и сестры, я хотел бы, чтобы нашим первым великим желанием было единая Церковь, знак единства и общения, которая станет закваской для примиренного мира», - сказал он.