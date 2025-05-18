Глава компании: даже самый талантливый сотрудник может оказаться невыносимым

«С талантами бывает один нюанс - они могут оказаться настоящими стервами или высокомерными людьми», - сказал руководитель SOL Baltics Ринел Пиус, пишет Äripäev.
«Работа с высокомерными людьми не оправдывает себя, - считает глава SOL Baltics Ринел Пиус. - Даже если человек очень талантлив, но с ним невозможно сотрудничать из-за характера, я все равно предпочту двух отличных специалистов вместо одного гения». По его словам, усилия, которые уходит на взаимодействие с таким человеком, не стоят результата.
SOL - международная сервисная компания с финскими корнями. Она предоставляет услуги по уборке, обслуживанию недвижимости, вспомогательные и охранные услуги. Основные рынки - страны Северной Европы и Балтии: Финляндия, Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва.
В странах Балтии компания работает под названием SOL Baltics OÜ. Это один из крупнейших поставщиков уборочных услуг в Эстонии, обслуживающий как частный, так и государственный сектор.
Выручка компании в 2023 году составила около 41 миллиона евро, а прибыль - 1,3 миллиона евро.