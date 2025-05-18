Глава компании: даже самый талантливый сотрудник может оказаться невыносимым

«Работа с высокомерными людьми не оправдывает себя, - считает глава SOL Baltics Ринел Пиус. - Даже если человек очень талантлив, но с ним невозможно сотрудничать из-за характера, я все равно предпочту двух отличных специалистов вместо одного гения». По его словам, усилия, которые уходит на взаимодействие с таким человеком, не стоят результата.