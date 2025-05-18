При оформлении студенческих кредитов будут отменены требования поручителя и залога недвижимости

Министерство образования и науки направило партнерам для получения их мнения проект Закона об учебных пособиях и студенческом кредите, который продлевает срок погашения студенческих кредитов, снижает процентные ставки и отменяет требование о наличии частного поручителя или залога недвижимости.
Максимальная сумма студенческого кредита будет увеличена до 6000 евро уже в 2025/2026 учебном году.
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что реформа студенческих кредитов необходима для того, чтобы сделать студенческие кредиты более привлекательными и гибкими для студентов. «О необходимости реформирования системы студенческих кредитов говорят уже много лет, и теперь мы реализуем реформу», - сказала Каллас.
«Студенческий кредит должен предоставлять студентам достаточную поддержку для покрытия расходов на проживание, а его размер должен позволять им сосредоточиться на учебе, а не на работе во время учебы», - отметила она.
Ежемесячный платеж уменьшается
Проект Закона об учебных пособиях и студенческом кредите предусматривает возможность продления срока погашения кредита до четырехкратного размера номинальной продолжительности учебной программы. Это снижает ежемесячный платеж по кредиту для студентов после окончания учебы, поскольку платежи распределяются более равномерно в течение более длительного периода. По согласованию с банком студенты будут иметь возможность погасить кредит в течение более короткого периода.
В случае прерывания обучения студенческий кредит все равно должен быть погашен в течение полуторакратного периода обучения. Проценты начинают начисляться сразу после того, как сумма кредита поступает студенту. Погашение основного долга по кредиту начинается не позднее, чем через 12 месяцев после окончания учебы или ухода из учебного заведения по любой другой причине. В исключительных случаях начало периода погашения может быть продлено до 18 месяцев.
Реформа отменяет необходимость в поручителях и залоге недвижимости, так что студенты с более сложными социально-экономическими условиями также могут брать студенческие кредиты.
Процентная ставка снижается
Планируется снизить коммерческую процентную ставку по студенческим кредитам до 1,2% + 6-месячный Euribor, а верхний предел процентной ставки, выплачиваемой студентами, будет снижен с пяти до четырех процентов.
В пояснительной записке к проекту также предлагается увеличить максимальный размер студенческих кредитов до 6000 евро постановлением правительства с 2025/2026 учебного года и изменить сроки установления максимальной ставки по кредиту таким образом, чтобы они были согласованы в рамках переговоров по государственному бюджету и установлены Законом о государственном бюджете, чтобы можно было учесть в бюджете дополнительные расходы. В настоящее время максимальная сумма студенческого кредита устанавливается постановлением правительства от 1 июля каждого года.
С 2023/2024 учебного года максимальная сумма студенческого кредита оставалась на уровне 3000 евро. На предстоящий учебный год министерство предлагает правительству последний раз установить максимальный размер студенческого кредита в размере 6000 евро постановлением правительства 1 июля. С 2026/2027 учебного года планируется устанавливать максимальную ставку студенческого кредита комплексно с Законом о государственном бюджете.
Внесение изменений в закон запланировано на более длительный период времени, намерение разработать проект было подтверждено в конце 2024 года. Согласно текущему плану, реформа вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Студенческий кредит - это гарантированный государством кредит, предоставляемый студенту для покрытия расходов, связанных с получением образования. В этом случае государство гарантирует банкам максимальную сумму студенческого кредита заемщика и подлежащих уплате процентов.
В настоящее время коммерческая процентная ставка по гарантированному государством студенческому кредиту представляет собой процентную ставку, согласованную между банком и заемщиком по сумме студенческого кредита, но не более шестимесячного Euribor плюс три процента годовых.
Если коммерческая процентная ставка превышает пять процентов годовых, заемщик уплачивает проценты в размере пяти процентов, а государство выплачивает кредитной организации разницу между коммерческой процентной ставкой и процентами, уплаченными заемщиком.
Студенты, обучающиеся в эстонском университете, высшем прикладном вузе, профессиональном учебном заведении или учебном заведении в иностранном государстве, эквивалентном вышеуказанным учебным заведениям, могут брать студенческий кредит.