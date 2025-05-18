При оформлении студенческих кредитов будут отменены требования поручителя и залога недвижимости

Реформа отменяет необходимость в поручителях и залоге недвижимости, так что студенты с более сложными социально-экономическими условиями также могут брать студенческие кредиты.

Процентная ставка снижается

Планируется снизить коммерческую процентную ставку по студенческим кредитам до 1,2% + 6-месячный Euribor, а верхний предел процентной ставки, выплачиваемой студентами, будет снижен с пяти до четырех процентов.

В пояснительной записке к проекту также предлагается увеличить максимальный размер студенческих кредитов до 6000 евро постановлением правительства с 2025/2026 учебного года и изменить сроки установления максимальной ставки по кредиту таким образом, чтобы они были согласованы в рамках переговоров по государственному бюджету и установлены Законом о государственном бюджете, чтобы можно было учесть в бюджете дополнительные расходы. В настоящее время максимальная сумма студенческого кредита устанавливается постановлением правительства от 1 июля каждого года.

С 2023/2024 учебного года максимальная сумма студенческого кредита оставалась на уровне 3000 евро. На предстоящий учебный год министерство предлагает правительству последний раз установить максимальный размер студенческого кредита в размере 6000 евро постановлением правительства 1 июля. С 2026/2027 учебного года планируется устанавливать максимальную ставку студенческого кредита комплексно с Законом о государственном бюджете.

Внесение изменений в закон запланировано на более длительный период времени, намерение разработать проект было подтверждено в конце 2024 года. Согласно текущему плану, реформа вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Студенческий кредит - это гарантированный государством кредит, предоставляемый студенту для покрытия расходов, связанных с получением образования. В этом случае государство гарантирует банкам максимальную сумму студенческого кредита заемщика и подлежащих уплате процентов.

В настоящее время коммерческая процентная ставка по гарантированному государством студенческому кредиту представляет собой процентную ставку, согласованную между банком и заемщиком по сумме студенческого кредита, но не более шестимесячного Euribor плюс три процента годовых.

Если коммерческая процентная ставка превышает пять процентов годовых, заемщик уплачивает проценты в размере пяти процентов, а государство выплачивает кредитной организации разницу между коммерческой процентной ставкой и процентами, уплаченными заемщиком.