Ложная информация о том, что Олег Гроссь мог быть в разбившемся вертолете, шокировала Оття Тянака

В субботу вечером Тянак пообщался с финскими СМИ в зоне технического обслуживания. Двумя скоростными участками ранее он потерял контроль над рулевым колесом, что, конечно, не было для него столь серьезной проблемой, как то, что произошло в Финляндии.

«Сегодня (в субботу - прим. ред.) в Финляндии произошла очень печальная авария вертолетов с участием эстонцев. Какое-то время ходила новость, написанная глупым журналистом, о том, что там погиб мой очень хороший друг. Это был очень большой шок, - цитирует Тянака Iltalehti. - По сравнению с этим проблема с усилителем рулевого управления - это не проблема».

В субботу днем ​​два гражданских вертолета, вылетевшие из Таллинна, потерпели крушение недалеко от населенного пункта Эура в Финляндии. Один вертолет пилотировал Олег Сынаялг, другой - Прийт Яагант, председатель правления Mapri Ehitus. В вертолете также находилась жена Яаганта - Лилит Яагант.