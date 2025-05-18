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Ложная информация о том, что Олег Гроссь мог быть в разбившемся вертолете, шокировала Оття Тянака

Перевод: Павел Соболев
Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: Fabien Dufour/Hyundai Motorsport

Опубликованная в субботу в СМИ ложная информация о том, что эстонский бизнесмен Олег Гроссь мог находиться в потерпевших крушение в Финляндии вертолетах, дошла и до автогонщика Оття Тянака, участвовавшего в чемпионате мира по ралли в Португалии, который был ею шокирован.

В субботу вечером Тянак пообщался с финскими СМИ в зоне технического обслуживания. Двумя скоростными участками ранее он потерял контроль над рулевым колесом, что, конечно, не было для него столь серьезной проблемой, как то, что произошло в Финляндии.

«Сегодня (в субботу - прим. ред.) в Финляндии произошла очень печальная авария вертолетов с участием эстонцев. Какое-то время ходила новость, написанная глупым журналистом, о том, что там погиб мой очень хороший друг. Это был очень большой шок, - цитирует Тянака Iltalehti. - По сравнению с этим проблема с усилителем рулевого управления - это не проблема».

В субботу днем ​​два гражданских вертолета, вылетевшие из Таллинна, потерпели крушение недалеко от населенного пункта Эура в Финляндии. Один вертолет пилотировал Олег Сынаялг, другой - Прийт Яагант, председатель правления Mapri Ehitus. В вертолете также находилась жена Яаганта - Лилит Яагант.

Финская полиция подтвердила в субботу вечером, что все пять человек в вертолетах погибли в результате аварии. Iltalehti пишет, что один из вертолетов загорелся при падении и был обнаружен благодаря дыму от пожара, а еще один вертолет был обнаружен неподалеку.

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