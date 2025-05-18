В начале недели Finnair не будет предлагать еду на некоторых рейсах

Финская авиакомпания Finnair, чья работа в последние месяцы была нарушена из-за забастовок и приостановок работы в сфере авиации в Финляндии, сообщила, что 19 и 20 мая на внутренних и европейских рейсах не будет предлагаться питание (в том числе за дополнительную плату). Еду не будут подавать даже в бизнес-классе.

Пассажирам эконом-класса на более длинных маршрутах предложат печенье и воду. Пассажирам бизнес-класса дополнительно дадут чай и кофе.

Пассажиры, которые заранее заказали платное питание на этих рейсах, могут подать заявку на возврат денег, отмечает Finnair. На дальнемагистральных рейсах питание останется без изменений.