Ремонт железной дороги существенно изменит расписание поездов

С понедельника в связи с капитальным ремонтом и работами по электрификации железной дороги изменится расписание движения поездов в восточном и южном направлениях; изменения коснутся линий Аэгвийду, Нарва, Раквере, Тарту, Койдула и Валга.
«Владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee продолжит капитальный ремонт и электрификацию железной дороги между Тамсалу и Тарту, чтобы выпустить на линию Таллинн-Тарту новые электропоезда Škoda, - рассказал менеджер по связям с общественностью компании Elron Кристо Мяэ. - В связи с проведением работ на железной дороге с 19 мая по 8 июня будут внесены изменения в расписание движения поездов в восточном и южном направлениях».
Изменения коснутся двух вечерних отправлений на линии Таллинн-Тарту, первого и последнего отправления на линии Тарту-Таллинн и раннего утреннего отправления поезда Йыгева-Тарту.
«Эти рейсы будут обслуживаться автобусами на перегоне между Тарту и Тамсалу, и постоянным пассажирам следует обязательно проверить расписание. Для поездок, включающих автобусное сообщение, мы снизили цену на билеты Таллинн-Тарту до 9 евро за стандартный билет и до 7 евро за льготный билет при покупке онлайн», - пояснил Мяэ.
До 4 июня по вторникам и средам (20-21 мая, 27-28 мая, 3-4 июня) рейсы Вильнюс-Рига- Таллинн/Нарва будут начинаться и заканчиваться в Тарту.
Изменения коснутся рейсов Таллинн-Тарту, Тарту-Таллинн и Йыгева - Тарту.
Первый дневной рейс Тарту-Таллинн № 211 отправляется из Тарту в 4:37. Между Тарту и Тамсалу будет курсировать автобус.
Последняя поездка дня на маршруте Тарту-Таллинн (№ 217) начнется из Тарту в 20:11 и будет обслуживаться автобусом на участке Тарту-Тамсалу. Поезд прибудет в Таллинн в 00:08.
Поезд Таллинн-Тарту (№ 216), отправляющийся в 20:27, будет обслуживаться автобусом на участке Тамсалу-Тарту и прибудет в 00:04.
Последний в этот день рейс Таллинн-Тарту (№ 62), отправляющийся в 22:08, будет обслуживаться автобусом на участке Тамсалу-Тарту и прибудет в 01:02.
Пассажиров рейса из Йыгева в Тарту (№ 320), отправляющихся в 6:35, будут обслуживать автобусом на протяжении всего пути, который прибудет в пункт назначения в 7:30.
До 4 июня, в связи со строительными работами на железнодорожной линии между станциями Йыгева и Тарту, по вторникам и средам (20-21 мая, 27-28 мая, 3-4 июня) все дневные поездки между станциями Йыгева и Тарту будут осуществляться на автобусах.
В 6:25 и 11:22 с Балтийского вокзала поезда Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва будут отправляться вместе. До Тапа два поезда будут следовать вместе - по направлению движения первый поезд будет следовать в Тарту, а следующий за ним - в Нарву. В Тапа поезда будут расцеплены. Пассажирам важно следить за информацией по имеющимся в поезде табло, чтобы выбрать правильный поезд. По-прежнему можно сделать пересадку на остановках в Юлемисте (при отправлении в 11:22) или в Лехтсе (при отправлении в 6:25).
В следующий раз расписание восточного и южного направлений будет изменено в связи с ремонтными работами 9 июня.