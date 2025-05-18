Ремонт железной дороги существенно изменит расписание поездов

Последний в этот день рейс Таллинн-Тарту (№ 62), отправляющийся в 22:08, будет обслуживаться автобусом на участке Тамсалу-Тарту и прибудет в 01:02.

Пассажиров рейса из Йыгева в Тарту (№ 320), отправляющихся в 6:35, будут обслуживать автобусом на протяжении всего пути, который прибудет в пункт назначения в 7:30.

До 4 июня, в связи со строительными работами на железнодорожной линии между станциями Йыгева и Тарту, по вторникам и средам (20-21 мая, 27-28 мая, 3-4 июня) все дневные поездки между станциями Йыгева и Тарту будут осуществляться на автобусах.

В 6:25 и 11:22 с Балтийского вокзала поезда Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва будут отправляться вместе. До Тапа два поезда будут следовать вместе - по направлению движения первый поезд будет следовать в Тарту, а следующий за ним - в Нарву. В Тапа поезда будут расцеплены. Пассажирам важно следить за информацией по имеющимся в поезде табло, чтобы выбрать правильный поезд. По-прежнему можно сделать пересадку на остановках в Юлемисте (при отправлении в 11:22) или в Лехтсе (при отправлении в 6:25).