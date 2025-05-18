Пять человек получили ранения при ножевой атаке в Германии

По их данным, трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что есть и другие пострадавшие, говорится в совместном заявлении.

Предполагаемый преступник скрылся, полиция обнаружила на месте преступления у бара несколько ножей. Мужчину, подозреваемого в совершении атаки, разыскивают. В правоохранительных органах сообщили, что он может быть вооружен.

Мотивы нападавшего неизвестны