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Пять человек получили ранения при ножевой атаке в Германии

Полиция в Германии. Фото иллюстративное.
Полиция в Германии. Фото иллюстративное. Фото: David Inderlied

Неизвестный с ножом напал в ночь на воскресенье, 18 мая, на посетителей бара в Билефельде, Германия. По меньшей мере пять человек получили ранения, сообщают местная прокуратура и полиция города, пишет Deutsche Welle.

По их данным, трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что есть и другие пострадавшие, говорится в совместном заявлении.

Предполагаемый преступник скрылся, полиция обнаружила на месте преступления у бара несколько ножей. Мужчину, подозреваемого в совершении атаки, разыскивают. В правоохранительных органах сообщили, что он может быть вооружен.

Мотивы нападавшего неизвестны

О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Прокуратура Билефельда взяла на себя руководство расследованием. Выяснение обстоятельств случившегося и розыск вероятного преступника "идут полным ходом", отмечается в заявлении.

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