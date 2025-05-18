Пять человек получили ранения при ножевой атаке в Германии

Неизвестный с ножом напал в ночь на воскресенье, 18 мая, на посетителей бара в Билефельде, Германия. По меньшей мере пять человек получили ранения, сообщают местная прокуратура и полиция города, пишет Deutsche Welle.
По их данным, трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что есть и другие пострадавшие, говорится в совместном заявлении.
Предполагаемый преступник скрылся, полиция обнаружила на месте преступления у бара несколько ножей. Мужчину, подозреваемого в совершении атаки, разыскивают. В правоохранительных органах сообщили, что он может быть вооружен.
Мотивы нападавшего неизвестны
О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Прокуратура Билефельда взяла на себя руководство расследованием. Выяснение обстоятельств случившегося и розыск вероятного преступника "идут полным ходом", отмечается в заявлении.