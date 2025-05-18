«Ты че, фраер, попутал?» Глава округа Вологодской области извинилась за свою дочь, которая пригрозила кому-то отправкой на СВО

В ролике, который опубликовали местные Telegram-каналы, девушка стоит перед зеркалом, а в титрах над ее головой - диалог. В нем на реплику «Она не будет мне мстить» девушка отвечает: «Ты че фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама?)) Мэр! (Мы тебя на сво отправим)» (орфография сохранена).

Аккаунт, указанный на видео, сейчас недоступен. Telegram-канал Mash утверждает, что ролик 19-летняя Ксения Шевцова выложила в октябре прошлого года. В группе «Нюксеница-Онлайн 2.0» во Вконтакте вечером 17 мая опубликовали пост пользователя, заметившего этот ролик.

Он призывает провести профилактическую беседу с девушкой и пишет: «Девочка считает, что должность мамы позволит ей решить любые вопросы, даже с неугодными мальчиками, путем отправки их на СВО. На мой взгляд, ролик провокационный и оскорбительный! <…> Считаю, что девочка должна как минимум принести извинения публично».

18 мая Юлия Шевцова опубликовала в своем Telegram-канале извинение в связи с распространенным в сети роликом.

«Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. <…> Да, наши дети совершают ошибки - по глупости, но неопытности - но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки, поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия», - сказала Шевцова.

Она заявила, что любит свою родину и продолжит работать так, чтобы никто не сомневался в искренности ее слов.