ЮРИЙ КОЧИНЕВ Российско-кавказская дипломатия: кого не было 9 мая в Москве, а кто там был?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принимал участия в мероприятиях 9 мая в Москве. Это уже второй случай за последнее время, когда Алиев отменяет визиты в Москву и не принимает приглашения российского лидера Владимира Путина, пишет военный историк Юрий Кочинев.
Причиной является до сих пор неразрешенный конфликт вокруг ущерба, нанесенного в результате крушения самолета авиакомпании AZAL 25 декабря 2024 года, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Во время этой катастрофы президент Азербайджана Алиев летел в Санкт-Петербург на встречу, в которой также принимал участие Владимир Путин. Узнав во время полета об аварии с пассажирским самолетом авиакомпании AZAL в воздушном пространстве Российской Федерации, Алиев приказал экипажу своего самолета, который как раз пролетал над Москвой, развернуться и вернуться в Баку.
Там Алиев выступил с заявлением, в котором сообщил, что пассажирский самолет Embaer 190, принадлежащий азербайджанской авиакомпании, подвергся атаке российской системы ПВО в воздушном пространстве России. В тот момент россияне как раз задействовали свои средства ПВО против украинских беспилотников.
Алиев обвинил Россию в атаке в российском воздушном пространстве и потребовал немедленного расследования, наказания виновных и возмещения причиненного ущерба. Разумеется, Алиев также потребовал извинений от Москвы. Затем Алиев встретился с родственниками погибших в результате катастрофы.
Через три дня после инцидента Путин извинился перед Алиевым, и в Кремле выразили надежду, что вопрос вскоре будет решен и забыт. Однако этого не произошло, и 9 мая Алиев не приехал в Москву, несмотря на настоятельные просьбы и приглашения Путина. Алиев заявил, что Москва пока не дала официального ответа на инцидент и не наказала виновных в нем, хотя их личности хорошо известны.
9 мая бойцы бригады специального назначения, направленной из Азербайджана, приняли участие в параде на Красной площади, чтобы отдать дань «памяти азербайджанцев, участвовавших во Второй мировой войне». Именно эта деталь - участие бойцов азербайджанского спецназа в военном параде на Красной площади в Москве - вызвала много вопросов у армян, премьер-министр которых Никол Пашинян присутствовал на мероприятиях 9 мая, включая парад, в качестве гостя.
Его нынешние главные враги - бойцы азербайджанского спецназа - промаршировали перед ним на Красной площади. Неожиданное участие армянского лидера в событиях в Москве 9 мая тем более удивительно, что отношения Армении с Россией в последнее время были совсем не теплыми. Это, в свою очередь, показывает, что есть вещи, которые азербайджанский лидер Алиев может себе позволить, и те, которые армянский лидер позволить себе не может.
Несмотря на то, что Армения во внешней политике движется в сторону Евросоюза и при этом рассчитывает на всестороннюю помощь США в «интеграции с Западом», армянский премьер не чувствует себя особенно уверенно и не желает обострять отношения с Москвой еще больше, чем уже наблюдается.
Многие армянские политические обозреватели и граждане «из народа» были озадачены и возмущены визитом своего премьер-министра в Москву. Особенно их возмутил тот факт, что их премьер-министр, сидя на Красной площади вместе с другими гостями, по сути, приветствовал бойцов врага Армении - элитное азербайджанское подразделение, словно забыв об армяно-азербайджанском военном конфликте, начавшемся 27 сентября 2022 года, и который продолжался до 20 ноября того же года.
В результате Нагорный Карабах оказался под властью Азербайджана. Новый конфликт произошел 19-20 сентября 2023 года, когда Азербайджан окончательно победил Армению в Нагорно-Карабахской войне. Россияне вообще не помогли своим армянским союзникам. И вот теперь такой «парадный прием» в Москве.
Еще одна кавказская страна - Грузия - также не приняла участия в праздновании 9 мая в Москве. У них своя «политическая игра» и свои интересы в отношении России. В настоящее время Грузия является для России ключом к Кавказу.