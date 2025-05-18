ЮРИЙ КОЧИНЕВ Российско-кавказская дипломатия: кого не было 9 мая в Москве, а кто там был?

9 мая бойцы бригады специального назначения, направленной из Азербайджана, приняли участие в параде на Красной площади, чтобы отдать дань «памяти азербайджанцев, участвовавших во Второй мировой войне». Именно эта деталь - участие бойцов азербайджанского спецназа в военном параде на Красной площади в Москве - вызвала много вопросов у армян, премьер-министр которых Никол Пашинян присутствовал на мероприятиях 9 мая, включая парад, в качестве гостя.

Его нынешние главные враги - бойцы азербайджанского спецназа - промаршировали перед ним на Красной площади. Неожиданное участие армянского лидера в событиях в Москве 9 мая тем более удивительно, что отношения Армении с Россией в последнее время были совсем не теплыми. Это, в свою очередь, показывает, что есть вещи, которые азербайджанский лидер Алиев может себе позволить, и те, которые армянский лидер позволить себе не может.

Несмотря на то, что Армения во внешней политике движется в сторону Евросоюза и при этом рассчитывает на всестороннюю помощь США в «интеграции с Западом», армянский премьер не чувствует себя особенно уверенно и не желает обострять отношения с Москвой еще больше, чем уже наблюдается.

Многие армянские политические обозреватели и граждане «из народа» были озадачены и возмущены визитом своего премьер-министра в Москву. Особенно их возмутил тот факт, что их премьер-министр, сидя на Красной площади вместе с другими гостями, по сути, приветствовал бойцов врага Армении - элитное азербайджанское подразделение, словно забыв об армяно-азербайджанском военном конфликте, начавшемся 27 сентября 2022 года, и который продолжался до 20 ноября того же года.

В результате Нагорный Карабах оказался под властью Азербайджана. Новый конфликт произошел 19-20 сентября 2023 года, когда Азербайджан окончательно победил Армению в Нагорно-Карабахской войне. Россияне вообще не помогли своим армянским союзникам. И вот теперь такой «парадный прием» в Москве.